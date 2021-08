Comme tous les soirs, FCM vous propose les infos et rumeurs mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, LOSC, OGC Nice, AS Monaco…) Au programme ce mardi : Liverpool à l’affût sur une pépite de Rennes, Lyon intéressé par un international suisse, duel Nice-Monaco pour un champion du monde tricolore.

MERCATO CONCURRENTS OM : RENNES POURRAIT TOUCHER LE PACTOLE GRÂCE À CETTE PÉPITE !

Un an après son arrivé du côté du Stade Rennais en provenance d’Anderlecht pour un montant de 26 millions d’euros, Jérémy Doku pourrait déjà plier bagages cet été. Auteur d’une bonne saison sous la tunique bretonne, l’attaquant de 19 ans a même été sélectionné avec la Belgique pour disputer l’Euro 2020. Après avoir fait forte impression lors du quart de finale face à l’Italie, il aurait tapé dans l’œil des dirigeants de Liverpool.

LIVERPOOL PRÊT À FAIRE UNE OFFRE POUR DOKU

À en croire les informations de Voetbal 24, Liverpool serait très intéressé par le profil de Jérémy Doku en vue de la saison prochaine. L’attaquant belge serait apprécié par le technicien allemand, Jürgen Klopp. Une chose est sûre, Rennes ne s’en séparera pas si facilement. À en croire Voetbal 24, Rennes devrait demander un montant avoisinant les 45 millions d’euros pour céder son ailier belge. Liverpool pourrait formuler une offre prochainement. Affaire à suivre.

Mercato – Rennes : Liverpool à fond sur Doku ? https://t.co/N5WoiLSFXV pic.twitter.com/kNU0gDrYXy — le10sport (@le10sport) August 10, 2021

MERCATO CONCURRENTS OM : LYON LANCE UNE OFFENSIVE POUR UN JOUEUR DE LIVERPOOL !

À la recherche d’un renfort dans le secteur offensif depuis le départ de Memphis Depay, Lyon a rencontré quelques difficultés face à Brest (1-1) en ouverture du championnat. Le nouvel entraîneur des Gones, Peter Bosz, qui prône un football offensif a directement demandé à ses dirigeants des renforts à travers ses déclarations en conférence de presse.

« Les joueurs recrutés étaient déjà là quand je suis arrivé. Heureusement, le mercato se termine fin août. On a encore le temps d’équilibrer l’effectif, on a besoin de bons joueurs dans chaque ligne. On a besoin de qualité, par rapport à notre philosophie de jeu. » Peter Bosz – Source : Conférence de presse (07/08/2021)

UNE OFFRE DE LYON POUR SHAQIRI

À en croire les informations révélées par L’Équipe, les paroles de Peter Bosz auraient été entendues puisque Lyon aurait formulé une offre dont le montant n’a pas été indiqué pour Xherdan Shaqiri. Jean-Michel Aulas discute actuellement avec les dirigeants de Liverpool pour tenter d’enrôler le Suisse. Les Reds pourraient réclamer un montant de 15 millions d’euros pour s’en séparer. Toutefois, l’Olympique Lyonnais ne serait pas le seul club sur le dossier. Séville, Villarreal ainsi que Naples seraient également intéressés par son profil.

Lyon se lance sur Shaqiri En quête d’un élément offensif, l’OL a formulé ce lundi une offre pour recruter l’attaquant suisse de Liverpool https://t.co/RFtdaV5QoV pic.twitter.com/0eA1RT3jgv — L’ÉQUIPE (@lequipe) August 9, 2021

MERCATO CONCURRENTS OM : NICE ET MONACO VEULENT RÉCUPÉRER UN CHAMPION DU MONDE TRICOLORE !

En grande difficulté du côté du FC Barcelone, Samuel Umtiti est poussé vers la sortie par ses dirigeants ces dernières semaines. Sous contrat avec le club catalan jusqu’en 2023, l’avenir du défenseur central français semble s’écrire loin de Barcelone. Après avoir pris part au Trophée Joan Gamper face à la Juventus, il a même été sifflé par quelques supporters. À en croire les informations de Sport, les dirigeants barcelonais veulent s’occuper de son départ cette semaine.

UN DUEL NICE – MONACO POUR UMTITI ?

Toujours selon les informations de Sport, les dirigeants du FC Barcelone disposeraient de trois offres pour Samuel Umtiti. Un temps annoncé à l’OM, ce serait finalement l’OGC Nice et l’AS Monaco qui aimeraient relancer le champion du monde tricolore. Toutefois, les deux clubs seraient en concurrence avec Besiktas. Toujours selon le quotidien espagnol, le club turc est grandement intéressé par Samuel Umtiti. À tel point qu’il pourrait prendre en charge une grande partie de son salaire la saison prochaine. Affaire à suivre dans les prochains jours…