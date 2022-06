Mercato concurrents OM : L’OGC Nice a trouvé le remplaçant de Galtier? 3 noms cités !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM en Ligue 1 ! (OGC Nice, LOSC, Lyon, Stade Rennais, AS Monaco…) Avec les annonces qui envoient Galtier au PSG, les Aiglons auraient coché le nom d’un nouvel entraîneur !

Ces dernières semaines, l’avenir de Pochettino au PSG est de plus en plus discuté. Avec l’élimination en Ligue des Champions et une saison moins époustouflante que les autres en Ligue 1, le coach argentin est de moins en moins sûr d’être sur le banc parisien la saison prochaine.

Pour le remplacer, le board parisien aurait bel et bien choisi Christophe Galtier. Selon RMC, la piste séduirait le coach de l’OGC Nice… Les Aiglons vont donc devoir se trouver un nouvel entraîneur pour la saison prochaine si Galtier rejoint bien le PSG.

💥 Le PSG, qui cherche le successeur de Pochettino, pense à Galtier. Le coach de Nice ne s’en cache plus en privé: il a envie de rejoindre le club de la capitale. De son côté, le club azuréen avance sur sa propre restructuration et ne verrait pas d’un mauvais œil son départ. — RMC Sport (@RMCsport) June 6, 2022

3 coachs européens cités pour remplacer Galtier

D’après les informations de RMC, Lucien Favre est sur la liste tout comme Marco Rose qui ne continuera pas son aventure à Dortmund. L’une des pistes serait aussi Vincent Kompany ! Devenu entraîneur depuis son départ de Manchester City, il a repris le club d’Anderlecht depuis quelques saisons.

Selon Sudpresse, l’ancien défenseur des Diables Rouges aurait même rencontré la direction de l’OGC Nice la semaine dernière afin d’évoquer son avenir… Le Belge semble être la piste la plus avancée pour le moment en cas de départ de Galtier.