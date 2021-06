Mercato concurrents OM: L’OGC Nice et l’AS Monaco se positionnent sur un international écossais !

FCMarseille vous propose chaque jour de suivre l’actualité des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, Lille, Monaco…). L’OGC Nice et l’AS Monaco se disputent un milieu de terrain écossais. La somme du transfert pourrait s’élever à 6 millions d’euros.

L’OGC Nice travaille d’ores et déjà sur son effectif de la saison prochaine malgré le fait que le club n’ait, pour l’instant, aucun entraîneur. Si Christophe Galtier n’est toujours pas officiellement coach des Aiglons, la cellule de recrutement ne chôme pas. En effet, Jean-Clair Todibo pourrait être la première recrue de Nice après son prêt de six mois en provenance du FC Barcelone. En plus du défenseur français, les Niçois sont également sur la piste d’un international écossais de 26 ans, tout comme l’AS Monaco.

Ryan Christie sur les tablettes de Monaco et de Nice ?

Selon les informations du Sunday Post, l’AS Monaco et l’OGC Nice se sont positionnés sur le dossier Ryan Christie. Les deux équipes suivent de près la situation du milieu de terrain écossais des Glasgow Rangers. Christie a inscrit 4 buts et a délivré 10 passes décisives cette saison en championnat. Le montant du transfert pourrait s’élever à 6 millions d’euros. Si transfert il y a, il devrait se faire après la fin de l’Euro pour la sélection écossaise.