Mercato Concurrents OM: l’OGC Nice s’intéresse à un ancien olympien

D'après les informations de Foot Mercato, Nice serait intéressé par un ancien joueur de l'Olympique de Marseille.

Après une expérience du côté du Mexique aux Tigres, Florian Thauvin, passé par l’OM entre 2013 et 2021, a signé un contrat de deux ans l’hiver dernier avec l’Udinese. L’attaquant français a inscrit trois buts et délivré autant de passes décisives en 34 matchs toutes compétitions confondues. Le champion du monde 2018 ne semble désormais plus entrer dans les plans du club italien.

Le Gym veut relancer Thauvin

▪️ Nice a manifesté son interêt pour Florian Thauvin.

▪️ le champion du monde 🇫🇷 est disponible en prêt avec option d’achat.

Selon Foot Mercato, Nice songe à relancer le joueur de 30 ans. Une arrivée qui viendrait notamment combler l’absence de Jérémie Boga, actuellement parti pour la Coupe d’Afrique des Nations avec la Côte d’Ivoire.

Un autre club de Ligue 1, dont le nom n’a pas filtré, serait également séduit par la perspective de pouvoir récupérer le joueur en prêt et préparerait une offre pour s’attacher les services de l’international français (4 sélections).

« Revenir en Ligue 1 ailleurs qu’à Marseille ? Oui. En tant que sportif de haut niveau, je dois penser à ma carrière »

À noter que Florian Thauvin a récemment fait un appel du pied à la Ligue 1 : « Revenir en Ligue 1 ailleurs qu’à Marseille ? En tant que sportif de haut niveau, je dois aussi penser à ma carrière, et à avancer. Je suis déterminé à aller dans le club qui m’offrira la possibilité de retrouver mon meilleur niveau. Donc pour répondre à la question, oui« , avait affirmé Thauvin malgré son attachement à l’OM.