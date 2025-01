Mercato concurrents OM : L’OL se débarrasse d’un énorme flop !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Textor doit faire rentrer de l’argent y compris en faisant baisser sa masse salariale. Dans cette optique, Wilfried Zaha quitte l’OL après un prêt infructueux de quatre mois et demi pour rejoindre Charlotte FC sous forme de transfert définitif.

Wilfried Zaha quitte déjà l’Olympique Lyonnais après seulement quatre mois et demi passés en prêt. L’attaquant ivoirien, prêté par Galatasaray, a eu un passage plus que discret à Lyon, n’ayant joué que six matchs pour un total de 112 minutes sur le terrain. L’OL a officialisé ce départ ce mercredi, mettant fin au prêt initialement prévu jusqu’en juin 2025.

Zaha file en MLS !

World-class players in front of a world-class atmosphere. Charlotte is a 𝐒𝐎𝐂𝐂𝐄𝐑 𝐂𝐈𝐓𝐘. pic.twitter.com/dGbQ9LmtZl — Charlotte FC (@CharlotteFC) January 22, 2025

Zaha rejoint désormais Charlotte FC, franchise américaine, sous forme de transfert définitif pour une durée de 18 mois. Cette décision s’inscrit dans la continuité du dégraissage hivernal du club rhodanien, après les départs d’Anthony Lopes, Maxence Caqueret, ainsi que les prêts de Adryelson et Justin Bengui. Le transfert de Zaha a été officialisé par la franchise américaine sur ses réseaux sociaux.