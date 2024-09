Mercato concurrents OM : l’OL trouve une porte de sortie pour cet indésirable !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Comme l’OM, Lyon dispose de plusieurs joueurs indésirables comme Lopes ou encore Lovren. Le second a trouvé une solution…

En effet, selon Fabrizio Romano, « le club grec du PAOK est sur le point de signer Dejan Lovren de l’Olympique Lyonnais ! Les derniers détails restent à clarifier alors que Lovren a déjà accepté le transfert au PAOK. Les clubs ont commencé à échanger des documents ce soir (mercredi). »

🚨⚪️⚫️ EXCLUSIVE: Greek side PAOK are closing in on deal to sign Dejan Lovren from Olympique Lyon!

Final details to be clarified while Lovren has already accepted PAOK move.

Clubs started exchanging documents tonight. pic.twitter.com/JRAch5XhAn

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 11, 2024