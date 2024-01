Mercato concurrents OM : Lyon a pris une grande décision pour son avenir !

Le mercato lyonnais démarre fort ce qui montre les ambitions du club pour la suite de la saison. La direction a pris une grande décision pour son avenir !

Après un début de saison très compliqué voire catastrophique, Lyon sort la tête de l’eau. Laurent Blanc a été licencié tout comme Fabio Grosso qui n’a pas réussi à renverser la tendance. Le club lyonnais a trouvé son sauveur en nommant Pierre Sage au poste d’entraîneur intérimaire. Seulement, la direction lui fait confiance pour la suite et l’a prolongé jusqu’au 30 juin 2024 !

🚨 Pierre Sage poursuit sa mission au sein de l’équipe professionnelle jusqu’au 30 juin 2024 🔴🔵 ℹ️ Toutes les infos ⤵️ — Olympique Lyonnais (@OL) January 11, 2024

Communiqué officiel de Lyon

Le technicien de 44 ans a joué un rôle important dans le récent redressement sportif de l’OL, sorti de la zone de relégation grâce à trois victoires consécutives obtenues à la fin de l’année 2023 et récemment qualifié pour les 16èmes de finale de la Coupe de France. Ancien entraîneur adjoint de Lyon-La Duchère et du Red Star, Pierre Sage avait été nommé directeur de l’Academy en juin 2023, après un premier passage au club entre 2019 et 2022 au sein de la catégorie U17. Pour la seconde partie de la saison, Pierre Sage, toujours accompagné par Jérémie Bréchet et Rémy Vercoutre, a vu son staff renforcé avec l’arrivée de Jamal Alioui, ancien joueur professionnel formé à l’OL, et Damien Della Santa, spécialiste du développement individuel.

Djellit se pose une question sur le recrutement de l’OM et de Lyon !

Depuis plusieurs jours, les rumeurs débutent autour du mercato de l’Olympique de Marseille ainsi que celui de Lyon. Etrangement, les noms se ressemblent et sont souvent liés… De quoi poser une question à Nabil Djellit qui se demande s’il n’y aurait pas une relation avec le fait qu’une partie de la cellule de recrutement de l’OM soit parti à Lyon !

« Dès qu’on lit qu’un joueur intéresse l’OM. Il est automatiquement associé à l’OL. Et réciproquement. A croire que la cellule de recrutement a déménagé entre temps entre les deux clubs… », a posté le journaliste pour L’Equipe sur son compte X, anciennement Twitter.