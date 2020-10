Mercato concurrents OM : Lyon clarifie la situation de Depay et Aouar, Rennes se renforce en défense, ce Lillois ferme la porte à un départ…

Comme chaque soir, FCM vous propose les infos mercato des concurrents de l’OM. Au menu ce samedi : Lyon clarifie la situation de Depay et Aouar, Rennes se renforce en défense, ce Lillois ferme la porte à un départ…

Mercato concurrents OM : Lyon clarifie la situation de Depay et Aouar !

Annoncé sur le départ, Memphis Depay pourrait laisser un grand vide à Lyon. La star néerlandaise serait remplacé par un Suédois qui évolue en Allemagne selon RMC Sport.

Annoncés sur le départ, Memphis Depay et Houssem Aouar auraient laissé un grand vide à Lyon. La star néerlandaise et le milieu de terrain français devraient rester en Ligue 1 !

Après des semaines de rumeurs et de négociations, Lyon vient d’annoncer à RMC Sports qu’ils ne comptaient pas se séparer de leurs deux joueurs : Houssem Aouar et Memphis Depay. Les deux hommes étaient pourtant pistés par de grands clubs.

Ils ne partiront pas de Lyon lors de ce mercato — RMC

« Memphis Depay et Houssem Aouar seront à l’entraînement de veille de match de l’OL, ce samedi soir à 18h. Ils seront dans le groupe pour le match de dimanche face à l’OM. Et donc, ne partiront pas de Lyon lors de ce mercato, apprend-t-on auprès de la direction de la communication de l’OL ce samedi après-midi. »

Source : RMC Sports (03/10/20)

Pour le Néerlandais, c’était le FC Barcelone qui était le plus intéressé avec la récente nomination de Ronald Koeman au poste d’entraîneur. Arsenal et la Juventus étaient quant à eux en négociations pour s’attacher les services d’Aouar, milieu de terrain formé à Lyon.

A LIRE AUSSI : Lyon – OM : Aulas prend la défense de Rudi Garcia avant la réception des Marseillais !

🔴 Houssem Aouar et Memphis Depay ne quitteront pas l’OL !@RMCsport indique que la direction lyonnaise a décidé de mettre fin aux négociations. 📎 https://t.co/O11fbAyxae pic.twitter.com/ds1OcfOYss — Actu Foot (@ActuFoot_) October 3, 2020

Mercato concurrents OM : Une nouvelle signature imminente au Stade Rennais?

FCM vous propose les infos mercato des concurrents OM. Rennes s’apprête à enregistrer une nouvelle recrue : il s’agit de Daniele Rugani, en provenance de la Juventus !

Le Stade Rennais risque d’être un concurrent sérieux cette saison pour l’Olympique de Marseille. Lors de ce mercato, les Bretons se sont bien renforcé avec plusieurs arrivées. Ce samedi, ils devraient enregistrer une nouvelle recrue.

RUGANI EST ARRIVE A RENNES

En effet, comme l’avait annoncé Ouest-France, Daniele Rugani devrait s’engager en prêt avec le Stade Rennais. Le défenseur italien évoluant à la Juventus est arrivé à l’aéroport et devrait rester une saison en Ligue 1.

A LIRE AUSSI : Mercato concurrents OM : Et maintenant Rennes tente un jeune crack français ?

L’officialisation du prêt ne devrait pas tarder. Pour les Bretons, c’est un très gros coup, à quelques jours de leurs débuts en Ligue des Champions. L’ancien joueur de l’OGC Nice, Dalbert pourrait également venir renforcer le côté gauche de la défense des Rennais.

Mercato : Daniele #Rugani, prêté par la Juventus au Stade Rennais, est arrivé à l’aéroport de Saint-Jacques-de-la-Lande. Vol privé depuis Turin affrété par le SRFC. Le défenseur central italien est accompagné de son épouse, son agent et d’un dirigeant de la Juve. @SimoneRovera pic.twitter.com/s2Shsu77qj — Benjamin Idrac (@bidrac15) October 3, 2020

Mercato concurrents OM : Ce cadre de Galtier ferme totalement la porte à un départ !

Titulaire indiscutable sur le côté gauche de l’attaque, Jonathan Bamba a été très clair sur la fin du mercato : il ne partira pas.

L’ancien joueur de l’ASSE, Jonathan Bamba est l’un des seuls rescapé de l’attaque lilloise de la saison dernière. Malgré des performances décevantes en 2019/20, il revient plus fort avec un bon début de saison.

il était hors de question que je parte — BAMBA

Après les départs de Victor Osimhen et de Loic Rémy l’ailier gauche a tenu à clarifier sa situation : il n’a jamais voulu partir de Lille, même s’il a eu des moments difficile l’an dernier.

A LIRE AUSSI : Mercato concurrent OM : Encore une vente à plus de 30M€ pour le LOSC ?

« Pour moi, il était hors de question que je parte. J’avais des choses à prouver et surtout à moi-même. On a mené une réflexion avec mes proches et mes conseillers. Je suis un compétiteur. La saison dernière n’a pas été très bonne au niveau de mes attentes. Je voulais rendre la confiance qui m’a été donnée. Aujourd’hui, ça paye. À moi de continuer pour aider l’équipe. Malgré le fait que la mayonnaise n’a pas totalement pris, on arrive à avoir des résultats. Quand tout sera parfait, ce sera bénéfique pour l’équipe. Toutes les compétitions seront bonnes à jouer. On n’a pas travaillé la saison dernière pour ne pas jouer l’Europe cette saison à fond. On a un groupe assez étoffé qui doit nous permettre d’obtenir des résultats en L1 et en C3 »

Jonathan Bamba – Source : Conférence de presse (02/10/20)