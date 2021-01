Mercato concurrents OM : Lyon a trouvé le successeur de Dembélé ?

FCMarseille vous propose le mercato des concurrents de l’OM (Lyon, PSG, Lille, Rennes, Monaco…). Le leader lyonnais pourrait laisser filer son attaquant Moussa Dembélé cet hiver, et serait en discussions avancées avec son successeur…

L’OM et l’Atlético visent Milik mais face à l’intransigeance du Napoli, le club espagnol devrait venir piocher du côté de Lyon. En effet, l’Atlético serait proche de boucler le transfert de Moussa Dembélé, au temps de jeu limité en Ligue 1 cette saison. Lyon discuterait déjà avec son probable successeur.

Slimani veut rejoindre Lyon ?

Selon FootMercato, « Islam Slimani est emballé à l’idée de rejoindre Lyon. » L’international algérien souvent annoncé à l’OM dispose encore d’un contrat avec Leicester jusqu’en juin 2021, Son avenir en Premier League est bouché, il n’a joué que 20 minutes cette saison et pourrait même être libéré par le club et donc signer gratuitement dans le club de son choix. Son nom a été évoqué au Moyen-Orient, mais Slimani pourrait finalement revenir en Ligue 1. L’ancien attaquant de l’AS Monaco serait prêt à accepter un salaire inférieur à ses émoluments anglais à condition de signer un contrat d’un an et demi. Le média spécialisé dans le mercato affirme que les discussions avancent bien. Cependant rien ne pourra se faire sans la concrétisation du départ de Dembélé…