Mercato concurrents OM : Lyon, après le départ de Sage, un joueur clé vers la sortie ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Après avori changé de coach, Lyon pourrait laisser filer un de ses joueurs importants !

Le journal Corsera rapporte que Rayan Cherki pourrait bientôt quitter l’Olympique Lyonnais pour rejoindre l’Atalanta. Suite à la blessure de Lookman, l’Atalanta cherche à renforcer son attaque, et Cherki serait désormais vu comme une priorité. Après avoir essuyé des refus de la part de Naples et Monza concernant Raspadori et Maldini, l’Atalanta se tourne donc vers l’international français de 19 ans.

Corsera : L’Atalanta fonce sur Rayan #Cherki après la blessure de Lookman. Après avoir encaissé les refus de Naples et Monza pour Raspadori et Maldini, le joueur de l’#OL est désormais espéré. Il est également courtisé par Liverpool et le Bayern 🗞️ pic.twitter.com/ONmKOXQ4Je — GuillaumeMP (@Guillaumemp) January 29, 2025



Cependant, le talentueux Rayan Cherki ne manque pas de prétendants. Liverpool et le Bayern Munich surveillent également de près sa situation, ce qui pourrait compliquer l’issue du transfert. L’OL pourrait se retrouver face à une bataille entre plusieurs clubs européens prestigieux pour attirer l’un de ses jeunes talents les plus prometteurs.

L’Atalanta semble déterminée à obtenir Cherki, mais le départ de ce dernier dépendra des négociations entre les clubs. Bien que la concurrence soit forte, l’OL pourrait bien céder si l’offre est jugée satisfaisante. Ce transfert serait un nouveau tournant pour Cherki, qui pourrait évoluer dans un championnat compétitif en Serie A, après des performances remarquées en Ligue 1 avec Lyon.