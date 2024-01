Mercato Concurrents OM: Lyon brade un premier flop ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, OGC Nice, LOSC, Rennes…) Alors que l’Olympique Lyonnais va enregistrer les arrivées de Lucas Perri et Adryelson dans les prochaines heures, la direction rhodanienne devrait laisser filer son attaquant Tino Kadewere à Nantes.

Selon Ouest-France, un accord aurait été conclu entre le FC Nantes et l’OL pour un prêt avec option d’achat de Tino Kadewere jusqu’en fin de saison. Le nouveau coach du FCN, Jocelyn Gourvennec voulait renforcer le secteur offensif suite aux absences des internationaux Mostafa Mohamed et Moses Simon lors de la CAN. Peu en réussite et peu utilisé, l’ancien attaquant du HAC a besoin de se relancer. Le journal l’Equipe précise que l’attaquant devrait être prêté avec une OA très basse assortie d’un pourcentage à la revente.

Kadewere prêté avec une OA très basse ?

L’attaquant de l’OL Tino Kadewere est attendu mercredi à Nantes, qui en a fait sa priorité offensive > https://t.co/VRkkllSct5 pic.twitter.com/P0G7LtojDD — L’ÉQUIPE (@lequipe) January 2, 2024

L’OL devrait officialisé dans les prochaines heures ses deux premières recrues hivernales: Lucas Perri et Adryelson, transférés pour environ 20 millions d’euros en provenance de Botafogo. Un mercato hivernal qui pourrait ne pas s’arrêter là puisque le directeur du recrutement, Matthieu Louis-Jean, disposera d’une enveloppe de 50 millions d’euros (hors ventes potentielles, ndlr) d’après les informations de Foot Mercato.

A LIRE AUSSI: Mercato Concurrents OM: Nice, Rennes et Monaco à la lutte pour cet ancien joueur du PSG ?

Lyon veut Nemanja Matic

info ⁦@lequipe⁩

L’OL a une priorité au milieu: Nemanja Matic. Reste à connaître la faisabilité de l’opération. Le Serbe aimerait changer d’air, mais Stephan veut le garder. Il colle parfaitement au profil recherché par l’OL. https://t.co/Lf9xgt7Baj — hugo (@hugoguillemet) December 29, 2023

Le journaliste de L’Équipe Hugo Guillemet affirme que le board lyonnais, qui cherche notamment à se renforcer au milieu de terrain, a renoué le contact avec Rade Kruni, déjà suivi lors du mercato estival. La celle de recrutement rhodanienne regarde également du côté de Rennes où le nom de Baptiste Santamaria à déjà été évoqué, sans aller plus loin dans les discussions. Un autre joueur breton est également très apprécié par les dirigeants des Gones: Nemanja Matic. L’international serbe, arrivé cet été en Bretagne, ne se plairait pas particulièrement à Rennes et correspondrait au profil idéal de sentinelle recherché.

Reste à savoir si le Stade Rennais est ouvert à un départ de son joueur, dont le contrat se termine en juin 2025. L’entraîneur rennais Julien Stephan militait ce mercredi pour que Matic reste au club. “L’objectif est de garder Nema avec nous et qu’il nous apporte toute son expertise. Je ne souhaite pas qu’il parte et il ne faut pas qu’il parte. On va tout mettre en oeuvre pour qu’il reste avec nous“, avait expliqué le technicien français sur les ondes de RMC.