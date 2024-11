Mercato concurrents OM : Lyon, deux options pour un transfert d’Orban ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). L’Olympique Lyonnais, actuellement sous pression financière en raison de ses difficultés avec la DNCG, pourrait être amené à vendre certains de ses joueurs lors du mercato hivernal 2025.

Parmi les cibles potentielles pour un départ, Gift Orban, l’attaquant remplaçant de l’OL, figure en bonne position. Plusieurs clubs européens, dont Galatasaray et Stuttgart, suivraient de près la situation de l’attaquant nigérian.

Galatasaray en quête d’un renfort offensif

Selon les informations en provenance de la presse turque (FotoMaç), Galatasaray aurait inscrit Gift Orban sur sa short-list de recrues pour le mercato hivernal. Le club stambouliote, leader de la Süper Lig, cherche à renforcer son secteur offensif après la blessure de Mauro Icardi et avec le départ possible de Victor Osimhen cet hiver. Galatasaray souhaite bâtir une attaque solide pour la seconde partie de saison, et Orban pourrait parfaitement s’intégrer à ce projet. Si Osimhen reste à Istanbul, il pourrait former un duo redoutable avec Orban, ce qui renforcerait l’attractivité de cette offre pour l’attaquant de l’OL.

Stuttgart également sur les rangs

Outre Galatasaray, Stuttgart aurait également coché le nom de Gift Orban, comme le rapporte Sky Germany. Le club allemand, confronté à une série de blessures en attaque (Deniz Undav, Jamie Leweling, El-Bilal Touré), cherche activement à se renforcer en attaque. Dans ce contexte, Orban pourrait devenir une option intéressante pour Stuttgart, qui a inscrit son nom aux côtés de Mathys Tel (Bayern Munich) parmi les attaquants ciblés pour ce mercato hivernal.

Gift Orban, premier sacrifié ?

Pour l’Olympique Lyonnais, la vente de Gift Orban pourrait constituer une solution intéressante pour améliorer ses finances. Le club, en difficulté avec la DNCG, doit trouver des moyens de renflouer ses caisses, et la vente de l’attaquant pourrait être un moyen efficace de répondre aux exigences de la ligue. Orban, qui peine à s’imposer comme titulaire à Lyon, pourrait ainsi trouver une nouvelle opportunité dans un autre championnat européen.

Le mercato hivernal 2025 s’annonce donc décisif pour Gift Orban, et les offres de Galatasaray et Stuttgart pourraient bien accélérer son départ de l’OL. L’intérêt de ces clubs européens pourrait également faire monter les enchères pour l’attaquant nigérian, offrant ainsi une opportunité intéressante pour le club lyonnais.