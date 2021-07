Mercato concurrents OM: Lyon et Lille bataillent pour un international tunisien ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (Rennes, Lyon, LOSC, Monaco…). Lyon et Lille seraient à la lutte pour cet international tunisien…

Alors que le mercato de l’Olympique de Marseille est très actif, celui de Lyon et Lille est beaucoup plus calme. Les deux clubs ont changé d’entraîneur, Peter Bosz est arrivé dans l’écurie de Jean-Michel Aulas, tandis que Gourvennec a débarqué chez le champion en France en titre. Il se pourrait que les deux équipes décident de passer rapidement à l’action afin de recruter un grand espoir du football tunisien.

Ali Ben Romdhame, pépite de l’Espérance de Tunis, serait très convoité par l’Europe du football. En plus des deux clubs français, Galatasaray et Besiktas, auraient pris des renseignement sur l’élément de 21 ans, d’après les informations de Foot Mercato. Le milieu offensif aura donc le choix pour son avenir…

🚨Info ⁦⁦: Lyon et Lille apprécient Mohamed Ali Ben Romdhane 🇹🇳( 21 ans). À l’étranger, Galatasaray et Besiktas ont pris des renseignements sur l’un des plus grands espoirs du football tunisien. @sebnonda https://t.co/iwbIelz1UJ

