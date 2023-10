Mercato concurrents OM : Lyon lance les manœuvres pour sauver sa saison !

Football Club de Marseille vous propose de suivre les infos autour des concurrents de l’OM. (PSG, Rennes, LOSC, Nice, Lyon…). John Textor va mettre la main à la poche pour récupérer deux cracks brésilien.

Lucas Perri, gardien de but et le défenseur central Adryelson devraient débarquer prochainement à Lyon en provenance de Botafogo d’après les informations d’UOL. Les deux jeunes joueurs brésiliens, 25 ans chacun, pourraient signer un contrat de 3 ans alloué d’une saison bonus à Lyon dès le mercato hivernal. Le média brésilien explique que le club français n’est pas disposé à mettre plus de 20 millions d’euros pour les deux joueurs qui ont déjà un accord avec la direction rhodanienne. Pour rappel, Perri et Adryelson ont récemment été appelé en équipe nationale du Brésil tant leurs performances ont marqué le pays.

On a la dette totale du club qui est de 300 millions d’euros

Alors que Lyon est en crise de résultats, le président exécutif, Santiago Cucci s’est exprimé ce mercredi sur la chaîne Youtube du club. Il tente de se montrer rassurant malgré une dette conséquente. « On a une dette de 300 millions d’euros. On est en train de la réaménager. (…) Le projet est très solide. On a une notation par une agence indépendante qui nous a noté BBB+, une très, très bonne note par rapport à la taille de notre activité. Normalement, on est BB, là on est BBB+. Il y a le leader mondial (des notations financières) qui nous donne l’une des meilleures notes en termes de solidité financière, ce qui nous permet notamment de réaménager la dette. (…) Un partenaire a effectivement une option de sortie (…). A date, il n’a pas confirmé officiellement qu’il voulait sortir. Cela n’a aucun impact sur la gestion du club. »

Santiago Cucci précise le coût du stade et s’interroge sur son utilisation : « On a la dette totale du club qui est de 300 millions d’euros. On a investi environ à peu près 140 millions d’euros dans l’Arena. Moi la question que je pose : est-ce que c’est à un club de foot de financer une salle de spectacle ? J’adore la culture et je suis le premier ravi qu’on ait ça. Mais la vérité est là. Est-ce que je revends pour récupérer l’argent et le réinvestir pour l’intérêt du club pour solidifier l’OL à terme ? (…) Il n’y a rien d’acté aujourd’hui. Comme tous biens mis en vente, on verra qui veut racheter, qui est solide pour acheter. »