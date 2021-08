FCM vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (LOSC, Stade Rennais, Lyon, AS Monaco, OGC Nice…) Ce mardi, on apprend que Lyon s’intéresserait activement à Xherdan Shaqiri !

À la recherche d’un renfort dans le secteur offensif depuis le départ de Memphis Depay, Lyon a rencontré quelques difficultés face à Brest (1-1) en ouverture du championnat. Le nouvel entraîneur des Gones, Peter Bosz, qui prône un football offensif a directement demandé à ses dirigeants des renforts à travers ses déclarations en conférence de presse.

« Les joueurs recrutés étaient déjà là quand je suis arrivé. Heureusement, le mercato se termine fin août. On a encore le temps d’équilibrer l’effectif, on a besoin de bons joueurs dans chaque ligne. On a besoin de qualité, par rapport à notre philosophie de jeu. » Peter Bosz – Source : Conférence de presse (07/08/2021)

Une offre de Lyon pour Shaqiri

À en croire les informations révélées par L’Équipe, les paroles de Peter Bosz auraient été entendues puisque Lyon aurait formulé une offre dont le montant n’a pas été indiqué pour Xherdan Shaqiri. Jean-Michel Aulas discute actuellement avec les dirigeants de Liverpool pour tenter d’enrôler le Suisse. Les Reds pourraient réclamer un montant de 15 millions d’euros pour s’en séparer. Toutefois, l’Olympique Lyonnais ne serait pas le seul club sur le dossier. Séville, Villarreal ainsi que Naples seraient également intéressés par son profil.