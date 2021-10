Mercato concurrents OM: Lyon négocie avec un attaquant libre à la fin de saison ?

FCMarseille vous propose le mercato des concurrents de l’OM (Lyon, Lille, Rennes, Monaco…). Désiré par le nouveau coach de l’OL, Sardar Azmoun n’a finalement pas trouvé d’accord avec le club de Jean Michel Aulas cet été, il est donc resté dans son écurie du Zénith…

Pisté par Lyon lors du mercato estival, Sardar Azmoun, attaquant de 26 ans n’a finalement pas quitté la Russie. En fin de contrat en juin prochain, il pourrait partir libre du Zénith, l’été à venir. Une aubaine pour le board lyonnais ? Oui mais la concurrence est féroce. Si le joueur a confirmé des contacts avancés avec le club de Jean-Michel Aulas, il a aussi précisé dans les colonnes du Sun que des grosses équipes telles que Tottenham, le Bayer Leverkusen, en encore la Roma s’étaient intéressés à lui.

Je voulais quitter le Zénith

« J’ai un contrat. Même si je voulais quitter le Zénith, ils peuvent m’en empêcher et je ne peux rien faire. J’ai reçu des offres de Tottenham, de Lyon, du Bayer Leverkusen et de la Roma, et le Zénith les a refusées. Si je pars, je le ferai l’été prochain en tant qu’agent libre. » Sardar Azmoun– Source: The Sun (05/10/21)