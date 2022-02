Mercato concurrents OM : Lyon autorise ce joueur à quitter le club !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (Lyon, AS Monaco, LOSC, Rennes, Nice, PSG…). Lyon a officialisé ce vendredi qu’un joueur est en négociation pour quitter le club !

Ce vendredi, Lyon a publié un communiqué pour officialiser que Xherdan Shaqiri ne sera pas dans le groupe cette journée pour affronter l’AS Monaco. La raison? L’international suisse a demandé à avoir l’autorisation de négocier avec un club de MLS, en vue d’un transfert.

Arrivé cet été, l’ancien joueur de Liverpool souhaiterait déjà quitter Lyon. Pas franchement en grande réussite avec les Gones, le Suisse se verrait bien filer aux Etats-Unis. La direction lyonnaise l’autorise à négocier avec le club via un communiqué.

« La direction de l’Olympique Lyonnais et Peter Bosz informent avoir accédé à la demande de Xherdan Shaqiri de pouvoir entamer des discussions avec un club de la MLS dans le cadre d’un futur transfert.De ce fait, le milieu de terrain international Suisse n’a pas participé à la séance d’entraînement du jour et ne fera pas partie du groupe qui se rendra à Monaco demain soir dans le cadre de la 23ème journée de Ligue 1. » Communiqué de Lyon (04/02/22)

Official: Olympique Lyonnais announce they have accepted Xherdan Shaqiri’s request to open discussions with ‘an MLS club’. 🇺🇸 #MLS

Shaqiri’s set to join Chicago Fire on a permanent transfer once final details will be completed.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 4, 2022