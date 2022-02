Mercato concurrents OM : Lyon pourrait perdre Paqueta et Cherki…

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (Lyon, AS Monaco, LOSC, Rennes, Nice, PSG…). Lyon pourrait voir filer sa star et sa soi-disante pépite lors du prochain mercato…

Huitième de Ligue 1 à 8 point du podium, Lyon va enchainer des matches compliqués. Le club a du mal à trouver son rythme de croisière et l’ambiance en interne n’est pas au mieux. Après avoir laisser partir Guimarães contre un gros chèque, le club de Jean Michel Aulas pourrait perdre deux autres éléments dès l’été prochain.

A lire : OM : La liste des joueurs pour la Ligue Europa Conférence (avec un absent surprise)

Il y a quelques jours, le journal Le Progrès expliquait que Lucas Paquetá avait mal vécu les départs de Juninho et de Bruno Guimarães. Le directeur sportif de l’OL a quitté le club en décembre alors que son ami et coéquipier a été transféré à Newcastle dans les dernières heures du mercato. Le joueur de 24 ans serait sollicité par le PSG et pourrait ouvrir la porte à un départ cet été.

[#L1🇫🇷] D’après Le Progrès, Lucas Paqueta vit mal le départ de Bruno Gumarães et Juninho. Un départ de plus à prévoir à la fin de la saison ? 🤔https://t.co/qdLnTraQVr pic.twitter.com/ToyJVxEFTY — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) February 5, 2022

Paqueta isolé, Cherki blessé !

Autre dossier, celui de Rayan Cherki. Le quotidien l’Équipe, le milieu offensif n’aura plus qu’un an de contrat en fin de saison et les négociations autour d’une prolongation n’avancent pas. L’international espoir n’aurait pas du tout apprécié de se retrouver sur le banc face à Monaco au profit du latéral italien Emerson. Sa situation de ne va pas s’arranger avec le retour de la CAN de Karl Toko-Ekambi et le recrutement de l’ancien brestois Romain Faivre. Ce dernier va avoir le temps de penser à son avenir car il s’est blessé à la cheville contre l’AS Monaco (0-2) samedi en Ligue 1. Cherki souffre d’une fracture non déplacée du 5e métatarse, selon un communiqué officiel du club: « Les examens passés par l’international Espoir ont révélé une fracture non déplacée du 5e métatarse nécessitant une opération, prévue ce mercredi. Rayan Cherki devra observer une période d’immobilisation d’une durée de 3 mois minimum ».