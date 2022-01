Mercato concurrents OM : Lyon pourrait perdre sa vedette en fin de saison

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (Lyon, AS Monaco, LOSC, Rennes, Nice, PSG…). Lyon pourrait voir filer son meilleur élément en fin de saison…

Leonardo travaille sur le prochain mercato estival du PSG. Selon l’Équipe assure en effet que le directeur sportif parisien aurait dans son viseur Lucas Paqueta. Le milieu de 24 ans a inscrit 7 buts serait la priorité de Leonardo, il dispose d’un contrat jusqu’en 2025 avec Lyon. Jean-Michel Aulas réclamerait 60M€ pour le transfert de Paqueta à Paris. Les deux clubs vont s’affronter dimanche au Groupama Stadium…

Les deux créateurs de jeu, Dimitri Payet et Lucas Paqueta ont été comparés

Payet évolue moins proche de la zone de vérité — Anderson

Jorge Sampaoli avait été interrogé à ce sujet et a également vanté les qualités du Brésilien en conférence de presse. Le journal L’Equipe avait questionné l’ancien joueur lyonnais et marseillais Sonny Anderson en novembre dernier. L’ex-attaquant avait détaillé les qualités des deux joueurs mais a fait son choix… D’après lui, l’ancien joueur de l’AC Milan est plus complet que Dimitri Payet, tant sur l’aspect offensif que défensif.

« Paqueta est davantage capable de récupérer énormément de ballons et il a une protection de balle incroyable., il garde bien le ballon au pied. Il est ensuite capable de trouver des solutions avec son pied gauche, il peut aussi jouer en appui, aller dans la surface de réparation… Payet évolue moins proche de la zone de vérité. Il est plus dans la construction, il redescend parfois très bas et cherche souvent des passes longues, des transversales pour renverser le jeu. Il a aussi une faculté à très bien frapper les coups de pied arrêtés, mais il ne joue pas dos au but alors que Paqueta est capable de le faire, il est à l’aise » Sonny Anderson – Source : L’Equipe (21/11/21)