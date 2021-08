OM Mercato

N’entrant pas dans les plans de Peter Bosz depuis son arrivée sur le banc lyonnais, Youssouf Koné est prêté sans option d’achat du côté de Troyes pour la saison à venir.

La nouvelle était dans l’air depuis plusieurs jours. C’est désormais officiel, Youssouf Koné est prêté du côté de Troyes la saison prochaine. Après avoir rejoint Lyon en provenance de Lille pour un montant de 9 millions d’euros en 2019, le latéral gauche malien n’a jamais réellement eu sa chance avec le club rhodanien. Alors qu’il espérait avoir sa chance, Peter Bosz lui a fait savoir qu’il n’entrerait pas dans ses plans pour la saison à venir.

TROISIÈME PRÊT POUR YOUSSOUF KONÉ

Depuis son arrivée à Lyon, Youssouf Koné est prêté pour la troisième fois. Après avoir été prêté du côté d’Elche et du côté d’Hatayspor lors des deux derniers exercices, le latéral gauche malien n’a pas eu énormément de temps de jeu loin de Lyon. Récemment promu en Ligue 1 à Troyes, il espère avoir plus de temps de jeu et de faire le plein de confiance la saison prochaine. Là-bas, il aura l’occasion de retrouver le directeur sportif troyen, François Vitali, qui l’avait déjà recruté à Lille à l’époque.