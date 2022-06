Mercato concurrents OM : Lyon proche de valider un autre retour ?

Tolisso a rencontré les dirigeants lyonnais

Corentin Tolisso, libre depuis son départ du Bayern Munich, est venu à Lyon et en a profité pour parler avec les dirigeants lyonnais. Dans l’optique de retrouver une belle équipe et remonter le club Alexandre Lacazette essaie d’attirer son ancien coéquipier pour qu’il le rejoigne à Lyon. Revenu en France pour rester en forme, Tolisso, qui a parlé aux dirigeants lyonnais, se laisse le temps de la réflexion, mais avec le projet lyonnais pourrait tenter le champion du monde 2018, qui a sans doute la Coupe du Monde à la fin de l’année en tête.

Une chose est sûre, le recrutement de Tolisso ravirait les supporters lyonnais même si certains n’oublient pas que le milieu de terrain a été souvent blessé avec le Bayern Munich, des mésaventures qui ont poussé Didier Deschamps a faire sans lui en Equipe de France. Connaissant le joueur qu’il est, il est certain que ce serait un renfort de poids pour un club qui n’est pas qualifié en Coupe d’Europe, qui a l’ambition de retrouver les sommets de la Ligue 1 et se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions.

Nous souhaitons que l’ADN de la formation lyonnaise soit le maître mot de l’avenir — Aulas

« Cet ADN, c’est l’une de nos clés pour construire le nouveau cycle. Et pour savoir où l’on va, il ne faut pas oublier d’où l’on vient. Travail, formation, transmission, respect du blason et des valeurs de notre OL, mais aussi ce mélange typiquement lyonnais d’humilité et d’orgueil, cette synthèse de joueurs du cru, et d’autres d’ailleurs, des jeunes qui ont la vie devant eux, et d’autres plus expérimentés qui ont envie de partager : il faut revenir aux valeurs du club, revenir à une identité OL, prendre tout ce qu’il faut pour reconstruire un état d’esprit conquérant. Nous avons déjà anticipé avec la prolongation de Wendie Renard et Mohamed El Arouch et notre détermination à prolonger sur le long terme Maxence Caqueret et Rayan Cherki : nous bâtissons dans ce sens. Nous souhaitons que l’ADN de la formation lyonnaise soit le maître mot de l’avenir. Nous serons vigilants sur les profils de nos joueurs et joueuses qui nous rejoindront, et tâcherons de cibler en priorité ceux que nous estimons être compatibles avec la philosophie et l’esprit du club que vous incarnez vous-mêmes en étant les supporters les plus inconditionnels de notre OL. » Jean-Michel Aulas – Source : Lettre ouvert aux supporters