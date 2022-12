Mercato concurrents OM : Lyon racheté, un gros budget transfert pour cet hiver!

Lundi, l’OL Groupe a annoncé via un communiqué le rachat de l’Olympique Lyonnais par le groupe de John Textor, Eagle Football. L’homme d’affaire américain en devient donc l’actionnaire majoritaire.

Entrés en négociations exclusives depuis juin dernier, John Textor et Jean-Michel Aulas ont trouvé un accord et ont enfin finalisé le closing de l’opération, reporté à sept reprises depuis septembre.

John Textor a collaboré à distance depuis les Etats-Unis avec le président rhodanien pour choisir les membres du nouveau conseil d’administration qui s’est réuni ce matin pour la première fois.

Pathé, le capital chinois IDG et la holding familiale d’Aulas, Holnest, sont les principaux vendeurs. Ils détenaient chacun près de 20% du capital. Fin juin, la holding de John Textor s’était engagé à acquérir la totalité des actions et la moitié des obligations convertibles en actions émises pour financer la construction du Groupama Stadium (Osranes) détenues jusque là par Holnest.

L’Olympique Lyonnais restera côté à la Bourse de Paris et une offre publique d’achat sur le reste du capital sera lancée dans les prochaines semaines selon John Textor.

« Eagle Football déposera dès que possible […] une offre publique d’achat simplifiée, en espèces, des actions et des Osranes qu’elle ne possède pas au prix de trois euros par action et de 265,57 € par Osrane » OL Groupe – Communiqué

57M€ pour recruter en janvier ?

Selon Le Progrès, Lyon aura les moyens lors du prochain mercato hivernal, Laurent Blanc devrait disposer d’une enveloppe d’environ 57 M€ pour recruter en janvier.

Une page se tourne : l’Olympique Lyonnais passe officiellement sous pavillon américain

A la tête du club depuis 1987, Jean-Michel Aulas restera le PDG de l’OL Groupe pour au moins trois ans et intègrera par la suite Eagle Football en tant qu' »administrateur indépendant ».

Aulas a également annoncé une augmentation du capital à hauteur de 86 millions d’euros. Validée par Eagle Groupe, celle-ci permettra un remboursement plus rapide des emprunts et un moyen efficace de renforcer l’institution.

« L’ensemble de ces opérations représente 798 M€ auquel il faut ajouter 86 M€ d’augmentation de capital soit 884 M€ et 20 M€ supplémentaires en compte courant » Jean-Michel Aulas

Lors d’un appel avec des journalistes, John Textor a pu préciser ses ambitions pour le club rhodanien.

« Je ne suis pas là pour maximiser ma fortune avant de mourir. Pour moi, le football n’est pas un business. Je ne prétends pas le connaître mais je sais poser les bonnes questions. Je me vois plutôt comme une ressource pour les autres. » John Textor – L’Equipe

