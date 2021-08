FCM vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (LOSC, Stade Rennais, Lyon, AS Monaco, OGC Nice…) Ce jeudi, L’Équipe nous apprend que Lyon aurait trouvé un accord avec Xherdan Shaqiri !

Alors que Lyon était très peu actif sur le marché des transferts depuis son ouverture, la donne semble avoir changé. Il y a quelques jours, on apprenait que Lyon avait formulé une offre de 4 millions d’euros à Liverpool pour s’attacher les services de Xherdan Shaqiri. Alors que l’offre a été refusée par les Reds, L’Équipe nous apprend que les Gones et l’international suisse se seraient déjà mis d’accord sur les modalités de son contrat en cas de transfert.

Un contrat de 3 ans pour Shaqiri

À en croire les informations du quotidien sportif, le contrat de Xherdan Shaqiri à Lyon porterait sur une durée de 3 ans. Le Suisse devrait toucher un salaire de 350 000 euros par mois et deviendrait le plus gros salaire de l’effectif lyonnais depuis le départ de Memphis Depay. Les négociations se poursuivent entre Liverpool et Lyon, qui ne veut pas surpayer la dernière année de contrat de Xherdan Shaqiri chez les Reds. Transfermarkt estime la valeur marchande du joueur à 12 millions d’euros.