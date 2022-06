Mercato concurrents OM : Lyon tout proche de boucler le retour de Lacazette et discute avec Tolisso !

FCM vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (LOSC, Stade Rennais, Lyon, AS Monaco, OGC Nice…)Les Lyonnais seraient tout proches de signer le retour d’Alexandre Lacazette en provenance d’Arsenal !

Ce jeudi, énorme bombe mercato Ligue 1 lancée par le journal L’Equipe ! Alexandre Lacazette, en difficulté avec Arsenal avec qui il est en fin de contrat, devrait faire son retour en France ! S’il a été cité parmi les pistes de l’OM cet été, il devrait finalement revenir dans son club formateur.

Lacazette, le gros coup d’Aulas

Le quotidien sportif explique dans son article qu’Alexandre Lacazette a été convaincu par la direction lyonnais pour faire son retour après cinq ans en Premier League. Le transfert n’est pas encore officiel mais devrait l’être de façon imminente.

Un énorme coup de la part de Lyon qui partait pourtant avec un gros handicap dans ce dossier. En effet, l’absence de compétition européenne et surtout de Ligue des Champions était « rédhibitoire » pour l’attaquant français. Finalement, il a su être convaincu de revenir chez les Gones.

L’OL a convaincu son ancien buteur Alexandre Lacazette de revenir au club, après cinq saisons à Arsenal, où il était en fin de contrat. L’annonce est imminente. https://t.co/lFaUNHvzLv pic.twitter.com/L2WhS6yuKB — L’ÉQUIPE (@lequipe) June 2, 2022

Jean Michel Aulas ne compte pas s’arrêter là car le milieu de terrain, Corentin Tolisso pourrait lui aussi faire son retour, libre après la fin de son contrat au Bayern. Cependant, ce dernier semble avoir une autre priorité comme il l’avait expliqué le quotidien L’Equipe : « Je veux aller dans un club jouer un rôle majeur. Continuer à gagner des trophées. L’Angleterre, avec l’intensité, me plairait mais je ne m’interdis aucun championnat. Je sais de quoi je suis capable. Je sais à quel point le changement de vie, le changement d’air, va me faire du bien. Si l’OL c’est possible ? Aujourd’hui, j’ai encore envie de jouer la Ligue des Champions et de la gagner encore une fois. Je veux prendre la meilleure décision pour moi, ma famille et sortir de cette spirale »…

Après #Lacazette, #Tolisso bientôt de retour à l’OL ? Ça discute fort. — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) June 2, 2022

Nous souhaitons que l’ADN de la formation lyonnaise soit le maître mot de l’avenir — Aulas

« Cet ADN, c’est l’une de nos clés pour construire le nouveau cycle. Et pour savoir où l’on va, il ne faut pas oublier d’où l’on vient. Travail, formation, transmission, respect du blason et des valeurs de notre OL, mais aussi ce mélange typiquement lyonnais d’humilité et d’orgueil, cette synthèse de joueurs du cru, et d’autres d’ailleurs, des jeunes qui ont la vie devant eux, et d’autres plus expérimentés qui ont envie de partager : il faut revenir aux valeurs du club, revenir à une identité OL, prendre tout ce qu’il faut pour reconstruire un état d’esprit conquérant. Nous avons déjà anticipé avec la prolongation de Wendie Renard et Mohamed El Arouch et notre détermination à prolonger sur le long terme Maxence Caqueret et Rayan Cherki : nous bâtissons dans ce sens. Nous souhaitons que l’ADN de la formation lyonnaise soit le maître mot de l’avenir. Nous serons vigilants sur les profils de nos joueurs et joueuses qui nous rejoindront, et tâcherons de cibler en priorité ceux que nous estimons être compatibles avec la philosophie et l’esprit du club que vous incarnez vous-mêmes en étant les supporters les plus inconditionnels de notre OL. » Jean-Michel Aulas – Source : Lettre ouvert aux supporters