Mercato concurrents OM : Lyon va laisser filer ce jeune pour environ 9M€ ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Le jeune latéral droit Saël Kumbedi pourrait quitter l’olympique lyonnais. Il intéresse de nombreux clubs dans le championnat Français.

Saël Kumbedi arrivé à l’Olympique Lyonnais en 2022 en provenance du Havre contre 1 million d’euros. Le jeune latéral droit de 19 ans pourrait bien quitter le club rhodanien cet été. Son profil est très apprécié en Ligue 1, néanmoins le joueur est sous contrat avec Lyon jusqu’en 2027. Cette saison il a disputé 19 matchs toutes compétitions confondues et a inscrit 2 passes décisives. L’arrivée de Pierre Sage à la tête de l’OL n’a pas aidé sa progression, en effet l’entraîneur ne comptait pas sur lui. Alors que Pierre Sage va rester l’entraîneur de l’olympique lyonnais, Kumbedi serait donc sur le départ.

🚨 #mercatOL 🔵🔴🦁

🆕 Saël Kumbedi va quitter Lyon cet été et l’OL en veut entre 8 et 10 M€

🆕plusieurs clubs de L1 intéressés de Nice à Strasbourg en passant par Rennes et Reimshttps://t.co/G6VQmMgTJO pic.twitter.com/OiSqXcSGxg

