Mercato concurrents OM : Lyon veut (encore) faire revenir un de ses anciens ?

Lyon va devoir apprendre à vivre sans Jean Michel Aulas, un gros mercato se prépare pour cet été.

Si le nouvel organigramme de l’OL n’est pas encore connu, pour le moment Bruno Cheyrou est encore en place. Le Directeur technique pourrait une nouvelle fois tenter de faire du neuf avec du vieux. En effet, après avoir faire revenir Corentin Tolisso, Alexandre Lacazette et Dejan Lovren, un autre ancien de la maison serait visé. Selon FootMercato, Lyon aimerait faire revenir Alassane Pléa qui aurait dans l’idée de quitter le Borussia Mönchengladbach. L’attaquant de 30 ans n’a marqué que deux buts et toujours selon Foot Mercato, il ne serait plus satisfait par sa situation.

Alassane Pléa de retour à Lyon ?

Pléa ne serait pas fermé à un retour en France, Lyon avait déjà tâté le terrain cet hiver mais le club allemand ne voulait rien entendre. Le joueur serait aussi visé par Crystal Palace, Fulham et West Ham en Premier League. Le transfert de l’attaquant est évalué à plus de 10M€, un montant non négligeable surtout quand on se souvient que le joueur avait cédé l’attaquant à Nice contre 500 000 euros à l’été 2014. Plusieurs rumeurs dont celle de Hirving Lozano selon les informations du média mexicain Debate.