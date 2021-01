Mercato concurrents OM : Lyon veut faire un coup avec un latéral argentin à zéro euro ?

FCMarseille vous propose les infos mercato des concurrents directs de l’OM (Lyon, PSG, Lille, Monaco, Rennes…). En tête du championnat, l’OL aurait flairé un bon coup du côté de River Plate…

Lyon prépare l’avenir et tenterait de dénicher un latéral droit argentin. En effet, selon plusieurs médias argentins, Lyon aimerait convaincre Gonzalo Montiel (River Plate) de rejoindre la Ligue 1. Le joueur de 24 ans a refusé plusieurs fois de signer un nouveau contrat avec le club argentin et sera libre en juin prochain. L’OL aimerait faire signer gratuitement le latéral avant de le récupérer en juin prochain…

Gonzalo Montiel cobiçado na Europa.

De acordo com a ‘GOAL’, o Olympqiue Lyonnais juntou-se à AS Roma na corrida pela contratação do lateral de 23 anos.

O atleta termina a ligação com o River Plate em Junho. pic.twitter.com/ZXkIzG2gfh

— Diário de Transferências (@DTransferencias) January 3, 2021