Mercato concurrents OM : Lyon a une offre pour ce joueur libre en juin

Selon le média turc Milliyet, Galatasaray vise un autre lyonnais après avoir recruté l’été dernier Léo Dubois. En effet, Moussa Dembélé serait visé et Galatasaray serait prêt à mettre 5M€ pour racheter les 6 derniers mois de contrat de l’attaquant. Cependant, le deal est loin d’être fait car Lyon n’entend pas se séparer de son buteur cet hiver, ce dernier devrait donc partir libre en juin. Le joueur de 26 ans a marqué 2 buts cette saison…

Dembélé sollicité, Lyon veut le garder ?

Dans le même temps, l’OL aurait un œil sur l’international ghanéen Kudus. En effet, Liverpool, Arsenal, Tottenham, Newcastle et Everton sont sur le coup en Premier League. Mais la liste ne s’arrête pas là, car le Borussia Dortmund, Naples, l’Atlético Madrid et le Paris Saint-Germain seraient aussi sur les rangs. L’international ghanéen de l’Ajac avait déjà marqué les esprit avec ses quatre buts et deux passes en Ligue des Champions. L’Ajax Amsterdam attendrait 35 millions d’euros pour son international Ghanéen…

Attendue le 17 novembre dernier, la vente de l’OM n’a toujours pas été confirmée. A priori, le dossier est bloqué à cause d’un document manquant Le dossier stagne en provenance de la Premier League, pour pouvoir finaliser le deal entre John Textor et Jean-Michel Aulas. En effet, le milliardaire américain veut transférer ses parts de Crystal Palace (40%) dans sa société d’Eagle Football, qui est impliquée dans les clubs de Botafogo, Molenbeek, Crystal Palace et donc Lyon. Selon Romain Molina avait lâché via son compte Twitter le 24 novembre dernier : « Textor a vraiment pris les gens pour des cons car il ne faut pas de courrier de la Premier League pour valider le rachat de l’OL. L’acquéreur doit simplement notifier la Premier League quand il prend des parts dans un club étranger. Cf, ce qui s’est passé avec City/Troyes ».