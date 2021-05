Mercato concurrents OM : Lyon veut s’offrir une star déclinante du Real Madrid ?

FCMarseille vous propose chaque jour de suivre l’actualité mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, Lille, Monaco…). Juninho va devoir trouver un coach mais aussi renouveler son effectif. Le directeur sportif pourrait encore tenter d’attirer un de ses compatriotes…

Depuis l’arrivée de Juninho à la tête du sportif, Lyon a pris l’accent brésilien. Guimaraes, Mendes ou encore Paqueta sont venus renforcer l’effectif, le défenseur Marcelo a lui signé une prolongation de contrat il y a quelques semaines. Le directeur sportif brésilien ne compte pas s’arrêter là et aurait dans son viseur une star déclinante du Real Madrid.

Juninho veut attirer Marcelo (Real) ?

En effet, selon le média espagnol Don Balon, Juninho aurait pris contact avec le latéral gauche du Real Madrid Marcelo. L’international auriverde n’est pas au top de sa forme et a même été relégué sur le banc de touche par Zinedine Zidane. C’est un ancien lyonnais, Ferland Mendy qui s’est installé dans le onze de départ. Le défenseur de 32 ans pourrait quitter Madrid, Florentino Pérez aurait fixé son transfert entre 10 à 15 millions d’euros et serait favorable à son départ. Marcelo n’aura plus qu’un an de contrat à la fin de la saison. Lyon ne pourra réaliser ce deal que si le club obtient une qualification pour la prochaine Ligue des champions, ce qui est loin d’être acquis…