Mercato concurrents OM : Majer visé par le PSG et plusieurs gros clubs européens ?

FCM vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (LOSC, Stade Rennais, Lyon, AS Monaco, OGC Nice…). Le milieu de terrain croate du Stade Rennais Lovro Majer (24 ans) intéresserait le PSG, mais aussi les deux clubs madrilènes le Real Madrid et l’Atlético de Madrid ou encore le RB Leipzig.

Le croate auteur d’une saison complète avec 11 buts et 13 passes décisives toutes compétitions confondues est estimé à 20 millions d’euros par transfermarkt, mais pourrait quitter la Bretagne pour plus, un an seulement après son arrivée.

L’été dernier, Florian Maurice le directeur sportif rennais avait alors flairait la bonne affaire et avait déboursé 12 millions d’euros pour signer Majer jusqu’en 2026. Mais Pablo Longoria avait lui aussi coché le nom de celui qui était le numéro 10 du Dinamo Zagreb l’hiver précédent, sans succès, de quoi avoir des regrets.

🚨Info : Moins d’un an après son arrivée à #Rennes, Lovro Majer 🇭🇷 a déjà de nombreux courtisans. • Le #PSG est intéressé. • À l’étranger, l’Atlético, Leipzig mais aissi le Real Madrid suivent de près ses performances.https://t.co/rjNiP9q6sF — Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 6, 2022

Majer comme successeur de Modric ?

Le joueur qui célébrait hier sa septième sélection face à l’équipe de France, plairait au récent vainqueur de la ligue des champions et Modric ne cacherait d’ailleurs pas son affection auprès de la direction madrilène pour son coéquipier en sélection. Le Real Madrid qui souhaite rajeunir son milieu de terrain pour préparer le long-terme verrait en Majer le remplaçant de Luka Modric, à l’image de la venue d’un autre ancien rennais Camavinga et de celle probable du monégasque Tchouaméni dans les jours à venir.

Rennes pourrait perdre un de ses éléments clés, Majer étant impliqué dans presque 20% des buts du clubs cette saison. Mais le club peut au moins espérer récupérer une belle plus-value et tenter de faire monter les enchères entre le PSG et le Real Madrid qui disposent tout deux de moyens conséquents pour ce mercato estival.