Mercato concurrents OM : Messi au PSG, un Lillois veut CR7 au LOSC !

Au micro de la radio TalkSport, José Fonte a réagi à l’arrivée de Lionel Messi au PSG. De son côté, le défenseur central portugais rêve d’attirer Cristiano Ronaldo au LOSC.

Depuis l’arrivée de Lionel Messi au PSG, José Fonte a réagi au micro de TalkSport en affirmant qu’il s’agissait d’une bonne chose pour le championnat de France sur le plan sportif. De son côté, le défenseur central de Lille évolue avec Cristiano Ronaldo en sélection portugaise. Il a fait savoir qu’il rêverait et tenterait d’attirer son coéquipier du côté des Dogues. Le titre de champion de France étant l’un des seuls qui manque au palmarès de la star portugaise avec la Bundesliga.

Je vais essayer de faire venir Cristiano d’une manière ou d’une autre – José Fonte

» L’arrivée de Messi ? C’est excitant. Évidemment, au niveau de la concurrence, ce sera encore plus difficile pour nous, mais nous sommes prêts à relever le défi. J’envoie tous les jours des SMS à Cristiano pour qu’il vienne à Lille ! Il m’a seulement répondu « ha ha ha ». Nous allons essayer d’utiliser nos armes et je vais essayer de faire venir Cristiano d’une manière ou d’une autre, je vais trouver un plan ! Il ne lui manque que le titre de champion de France… Imaginez, nous réalisons un clean-sheet contre eux (Messi, Neymar et Mbappé). Cela ne fera que nous valoriser encore plus. C’est un trio d’attaque incroyable. Mais est-ce qu’ils vont défendre ? Je ne sais pas. Ce sera intéressant de voir la compétitivité du championnat cette année » José Fonte – Source : TalkSport (12/08/2021)