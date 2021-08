Mercato concurrents OM : Messi au PSG ?

FCM vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (LOSC, Stade Rennais, Lyon, AS Monaco, OGC Nice…) Ce vendredi, la rumeur d’une arrivée de Messi au PSG prend de l’ampleur !

L’annonce a fait l’effet d’une bombe hier soir. 17 ans après son arrivée à Barcelone, Lionel Messi ne prolongera pas son contrat. Alors que tout était en bonne voie pour une prolongation de contrat ces derniers jours, le club catalan a annoncé à travers un communiqué que ce n’était pas réalisable « en raison d’obstacles économiques et structurels ».

« Bien qu’un accord ait été trouvé entre le Barça et Leo Messi et que les deux parties aient clairement l’intention de signer un nouveau contrat aujourd’hui, il ne sera pas possible de le formaliser en raison d’obstacles économiques et structurels (règlement de la LaLiga espagnole). » FC Barcelone – Source : Site officiel du FC Barcelone (05/08/2021)

Messi du côté du PSG ?

Il fallait s’en douter. Suite à l’annonce du départ de Lionel Messi de Barcelone, de nombreux journalistes ont annoncé que le PSG serait le club en meilleur position pour l’accueillir la saison prochaine. À en croire les informations de Mohamed Bouhafsi, des contacts ont été noués depuis plusieurs heures entre le club de la capitale et Lionel Messi. Paris serait très attentif à la situation pour que son transfert devienne réalisable. Affaire à suivre dans les prochaines heures.