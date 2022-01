Mercato concurrents OM : Monaco pense à un ancien du PSG ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (Lyon, AS Monaco, LOSC, Rennes, Nice, PSG…). Monaco pourrait opérer plusieurs mouvements lors du mercato suite au changement de coach…

Monaco pourrait faire des changements en défense. Le club avait reçu une énorme offre (estimée à 40M€) de Newcastle pour son défenseur Benoit Badiashile, mais la blessure de ce dernier pourrait faire capoter le deal. Le nouvel entraineur aimerait bien récupérer un joueur de son ancien club Brugge.

Clément veut Nsoki ?

En effet, selon Footmercato, Philippe Clément a ciblé Stanley Nsoki. Le joueur formé au PSG et même courtisé par l’OM, avait finalement rejoint Nice avant de s’envoler pour la Jupiler et y signer un contrat jusqu’en juin 2025. Ce dernier s’est relancé au Club Brugge et aurait de très bonnes relations avec Philippe Clément. Nsoki va-t-il faire son retour en France ?

Le nouveau coach de l’ASM avait déclaré après le match nul face à Nantes le weekend dernier : « Physiquement, on doit passer par plusieurs étapes. C’est quelque chose que je savais quand je suis arrivé. On me l’avait dit, c’est l’un des points qu’on peut améliorer (…) Plutôt que regarder le classement, on doit se concentrer sur notre jeu, s’améliorer défensivement, offensivement et certainement aussi physiquement, de manière à jouer à un haut niveau, avec un tempo élevé sur la durée des matchs »