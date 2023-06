Mercato concurrents OM : Monaco, une première vente à plus de 40M€ ?

FCM vous propose de suivre l’actualité des clubs concurrents de l’OM en Ligue 1 (Lyon, PSG, Stade Rennais, RC Lens, AS Monaco…). Suivi par plusieurs clubs européens, Axel Disasi, le défenseur central Monaco pourrait prendre la direction de Manchester United. Monaco demanderait une offre entre 40 et 50 millions pour accepter de s’en séparer.

Si l‘OM cherche toujours son nouveau coach, pour les autres clubs de Ligue 1, le mercato est déjà lancé. Monaco pourrait se séparer de l’un de ses hommes forts car Manchester United veut Axel Disasi. En recherche d’un nouveau défenseur central, les Red Devils tiendraient la corde pour Disasi malgré la concurrence.

Selon les informations du journal L’Équipe, les Mancuniens suivraient le joueur de l’équipe de France depuis plusieurs mois maintenant et l’intérêt serait réciproque. Monaco a besoin de ce type de vente pour équilibrer ses comptes et ne devrait pas se montrer trop gourmand sur le dossier.

Pour son défenseur central, l’ASM demanderait une somme comprise entre 40 et 50 millions d’euros, un montant que le club anglais pourrait se permettre de payer pour l’international français.

Axel Disasi wants Manchester United as L’Equipe reported — he’s plan B option in list on the French market mentioned today. 🚨🔴🇫🇷 #MUFC

Understand there’s still nothing concrete in terms of agreement between Man Utd and AS Monaco — Kim Min jae remains the top target as CB. pic.twitter.com/FzyspBzU4m

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2023