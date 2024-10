Mercato concurrents OM : Monaco veut blinder cet élément clé !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). L’AS Monaco connaît un début de saison exceptionnel, et une prolongation de contrat pour Adi Hütter pourrait être à l’horizon.

En ce moment, l’entraîneur autrichien a réussi à hisser l’ASM au sommet de la Ligue 1, où l’équipe se partage la première place avec le PSG. De plus, son parcours en Ligue des champions est tout aussi remarquable, avec un bilan de 7 points sur 9 possibles. Grâce à ces performances impressionnantes, Hütter est en pourparlers pour une extension de son contrat, des discussions qui pourraient se concrétiser dès le mois de novembre, selon L’Équipe.

Hütter prolongé ?

Adi Hütter, actuellement sous contrat jusqu’en juin 2025, a su convaincre la direction monégasque de ses compétences et de sa vision. Selon des sources proches du club, un accord de principe sur une prolongation serait déjà envisagé. « Les résultats de l’équipe parlent d’eux-mêmes, et la cohésion affichée cette saison est inédite », a déclaré un proche du club au quotidien sportif. Ces performances ne visent pas uniquement à sécuriser l’entraîneur, mais également à établir une dynamique solide pour ambitionner les sommets en Ligue 1 et en Europe.

La direction de l’AS Monaco est donc déterminée à capitaliser sur cette dynamique positive. En visant à maintenir leur cap en championnat et à renforcer leur compétitivité sur la scène européenne, une prolongation pour Adi Hütter serait un signe fort de la volonté du club d’investir dans un avenir prometteur. En somme, les discussions autour de la prolongation du contrat d’Adi Hütter pourraient jouer un rôle crucial dans l’essor du club monégasque.