Mercato concurrents OM : Monaco veut faire signer pro le fils de Pascal Olmeta (convoité en Europe)

Lisandru Olmeta, fils de l’ancien portier de l’OM Pascal, fait l’objet de nombreuses convoitises en Europe. Gardien de l’équipe de France U17 championne d’Europe l’année dernière, Monaco tenterait de lui faire signer son premier contrat pro mais la concurrence est rude !

Une superbe finale d’Euro pour lancer sa carrière

Lors du dernier championnat d’Europe U-17, Lisandru Olmeta à été décisif dans ses cages. Il permet notamment à la France de ressortir vainqueur de la séance de pénalty en finale face aux Pays-Bas et de remporter la coupe. Depuis, le fils de l’ancien gardien de l’OM Pascal Olmeta voit les sollicitations arriver de toute l’Europe. Des recruteurs espagnols et anglais suivraient le jeune gardien mais l’AS Monaco, club où il évolue et où il s’entraine avec le groupe professionnel, ne se laisserait pas faire.

Monaco passe la seconde

Représenté par l’agence Stellar (qui gère aussi la carrière de Gareth Bale, Houssem Aouar ou encore Eduardo Camavinga), ces derniers devraient prochainement rencontrer les dirigeants monégasques afin négocier pour un premier contrat professionnel au jeune gardien d’après 10 Sport. Actuellement à Limoges avec l’équipe de France U18 pour le tournoi Lafarge Foot Avenir, il affronte l’Ecosse ce soir à 19 heures, entrainé par l’ancien international français Bernard Diomède.