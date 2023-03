Mercato concurrents OM : Monaco veut récupérer une pépite écossaise !

Football Club de Marseille vous propose de suivre les informations autour des concurrents de l’OM (RC Lens, AS Monaco, PSG, OGC Nice, LOSC, Lyon…) Les Monégasques souhaiteraient récupérer une pépite écossaise !

En voyant que Vanderson risque de quitter le club lors des prochains mois, l’AS Monaco se serait positionné sur Max Johnston qui est considéré comme une pépite à suivre. D’après Fabrizio Romano, plusieurs clubs se sont manifestés pour récupérer le latéral droit de 19 ans. Le défenseur évolue en première division écossaise, dans le club de Motherwell FC, actuellement 9e.

Scottish talented fullback Max Johnston will leave Motherwell in the summer – as many clubs are already showing interest 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 #transfers

AS Monaco, Augsburg and Udinese are among clubs keen on signing Johnston but the race is still open. pic.twitter.com/oEaxHGdsbQ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 26, 2023