Mercato concurrents OM : Monaco vise un serial buteur brésilien estimé à 20M€ ?

FCMarseille vous propose les infos mercato des concurrents de l’OM en Ligue 1. Auteur d’une saison très prolifique avec Cagliari, l’attaquant Brésilien Joao Pedro a tapé dans l’œil de l’AS Monaco. Le club de la principauté pourrait passé à l’offensive dans les jours qui viennent !

Âgé de 28 ans, Joao Pedro a affolé les compteurs en Série A. En 35 matchs, le polyvalent Brésilien (capable de jouer avant-centre ou milieu offensif) a claqué 18 buts et offert 4 passes décisives ! Cette saison est une belle revanche pour Joao Pedro, suspendu 6 mois en 2018 en raison d’un contrôle positif. Des statistiques solides qui ont tapé dans l’œil de l’AS Monaco qui souhaite le recruter.

Le profil parfait… Pour remplacer Wissam Ben Yedder ?

Sous contrat jusqu’en 2023, la venue de Joao Pedro ne sera pas gratuite, et va se négocier entre 15 et 25 millions d’euros. Cependant, Monaco pourrait obtenir les fonds nécessaires pour financer cette arrivée via la vente de Wissam Ben Yedder. L’international Français est très convoité et même si l’AS Monaco souhaite le garder, une grosse proposition pourrait infléchir la position de Paul Mitchell, nouveau DS de l’AS Monaco. En cas d’arrivée, Joao Pedro serait l’une des premières recrues de Niko Kovac, fraichement arrivé à Monaco.