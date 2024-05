Mercato concurrents OM : Nantes veut s’offrir ce taulier de l’OL ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Le FC nantes pourrait changer de gardien cet été et tenterait de récupérer le cadre de l’OL Anthony Lopes !

En effet, l’arrivée de Lucas Perri semble bien pousser doucement l’international portugais vers la sortie. Anthony Lopes serait du cou attentif à la possibltié de trouver un nouveau challenge à un an de la fin de son contrat. Selon, Télé Nantes Info, « le FC Nantes a entamé des discussions avec le joueur. Lopes serait plutôt d’accord sur le principe. Reste à s’accorder sur le salaire… Lui qui émarge à environ 400k mensuels à l’OL. » Nantes pourrait donc se séparer d’Alban Lafont qui dispose d’un contrat jusqu’en 2027, le portier pourrait être transféré en cas de belle offre…

Lopes IN, Lafont OUT ?

Info @telenantesinfo Nouvelle piste dans le chantier des gardiens : Anthony #Lopes (OL). Le #FCNantes a entamé des discussions avec le joueur. #Lopes serait plutôt d’accord sur le principe. Reste à s’accorder sur le salaire… Lui qui émarge à environ 400k mensuels à l’OL. pic.twitter.com/fxYUm4c6N1 — Maxime Buchot (@buchotm) May 26, 2024



Parti de Lyon pour signer au PSG l’été dernier, Bradley Barcola n’a pas gardé une belle côte chez les supporters rhodanien. Après avoir célébré la victoire de la Coupe de France avec le club francilien, il s’est attiré une nouvelle fois les foudres des Gones. L’ancienne légende du club, Sidney Govou, a poussé un coup de gueule sur les réseaux sociaux.

« Vu les insultes qu’il prend à chaque fois…c’est un peu normal non ??? C’est de bonne guerre. Laissons-le continuer sa carrière et soyons fier d’avoir formé ce futur grand joueur. PS : vous ne savez pas tout dans ce dossier en plus donc oublions-le un peu », a publié l’ancien attaquant sur X.