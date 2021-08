FCM vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (LOSC, Stade Rennais, Lyon, AS Monaco, OGC Nice…) Ce vendredi, on apprend que l’OGC Nice pisterait Jordan Ferri pour renforcer son effectif cet été.

Très actif sur le marché des transferts depuis son ouverture, l’OGC Nice ne semble pas avoir terminé son recrutement. Avec Christopher Galtier sur le banc, les Aiglons se veulent ambitieux et ont enregistré des renforts à tous les postes. La plupart des joueurs recrutés jusqu’à présent sont globalement jeunes. Toutefois, Nice souhaiterait désormais se tourner vers des profils plus expérimentés pour encadrer l’effectif niçois.

Jordan Ferri dans le viseur de Nice ?

À en croire les informations révélées par L’Equipe et France Bleu Hérault, l’OGC Nice serait très intéressé par le profil de Jordan Ferri. Toutefois, les Aiglons n’auraient pas encore formulé d’offre pour l’ancien milieu de terrain lyonnais. À Montpellier depuis 2019, Jordan Ferri pourrait déjà plier bagages. En effet, le club montpelliérain ne serait pas contre un départ de son joueur. Dans le besoin de soulager ses finances, le départ de Jordan Ferri permettrait à Montpellier de se séparer de l’un des plus gros salaires de son effectif. Reste à savoir si Nice compte aller plus loin dans les négociations.