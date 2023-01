Mercato concurrents OM : Nice a offert 18M€ pour remplacer Delort !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des autres clubs de Ligue 1 et des concurrents de l’OM (LOSC, RC Lens, PSG, Lyon, Rennes, Nice…) Les Aiglons aurait trouvé le remplaçant de Delort (annoncé partant) en Ligue 1 !

Selon L’Equipe, Nice a formulé deux offres à Lorient : une première refusée de 15M€, une seconde de 18M€ étudiée par le club breton. Ce montant ne serait pas suffisant pour le FCL qui en attend 10 de plus (28M€). L’international nigérian donnerait sa préférence à la Ligue 1 alors que son nom est aussi évoqué en Premier League.

Accord entre Nice et Moffi, Lorient veut plus de 25M€ ?

Selon FootMercato, « le club azuréen a pris un temps d’avance en s’entendant avec le joueur, avec lequel il s’est mis d’accord depuis le 31 décembre. » A suivre..

🚨Info: Terem Moffi 🇳🇬💫 ▫️Accord trouvé entre Moffi 🇳🇬 – Nice depuis le 31/12. ▫️Première offre des Aiglons refusée. Négos en cours. ▫️Southampton a également fait une proposition (refusée). Intérêt de West Ham. ▫️Lorient réclame 25/30M€.https://t.co/BfPjHxvi7n — Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 13, 2023



Comme l’a annoncé le club niçois via un communiqué publié en ce début de saison, Florent Ghisolfi est le nouveau directeur sportif. Le dirigeant ne vient pas les mains vides ! Il prend dans ses valises Grégory Thil qui était alors recruteur pour le RC Lens. L’arrivée des deux hommes a été officialisée par les Aiglons.

« A la tête de la politique sportive du RC Lens depuis 2019, cet ancien joueur professionnel est identifié comme l’architecte de la montée en puissance du club artésien, portée par une identité de jeu séduisante, des choix d’hommes pertinents (de l’intronisation de Franck Haise au développement de l’effectif du Racing), et la mise en place d’une organisation tournée vers la performance. Autant de références qui ont fait écho au profil moderne recherché par Dave Brailsford et la direction de l’OGC Nice. Aujourd’hui âgé de 37 ans, Florent Ghisolfi a été séduit par le projet niçois au sein d’INEOS Sport, et la perspective de superviser l’ensemble des activités sportives du Gym. Placé sous la responsabilité de Fabrice Bocquet (directeur général), il prendra ses fonctions ces prochaines semaines. Dans sa mission, Florent Ghisolfi sera accompagné par Grégory Thil qui viendra renforcer la cellule de recrutement des Aiglons après avoir été responsable du recrutement du RC Lens. » Source : Communiqué de l’OGC Nice (05/10/22)