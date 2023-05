Mercato concurrents OM : Nice a trouvé son coach en PL ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre les infos et rumeurs mercato des concurrents de l’OM. (AS Monaco, PSG, OGC Nice, Lyon…) Nice cherche un coach pour succéder à Didier Digard la saison prochaine. Le club devrait encore s’offrir un nom de Premier League avec l’ancien entraineur de Chelsea !

INEOS veut frapper fort et pourrait donner un ton encore plus anglais à l’OGC Nice ! Après le passage raté de Lucien Favre, Didier Digard semblait faire l’affaire mais les bons débuts n’ont pas tenu. La liste des entraineurs susceptibles de rejoindre la côte d’Azur est longue, les noms de Franck Haise (Lens), Régis Le Bris (Lorient), Karel Geraerts (Union Saint-Gilloise), Roberto De Zerbi (Brighton), Graham Potter (libre) et Thiago Motta (Bologne) ont été évoqués…

Graham Potter, prochain coach de Nice ?

🚨EXCL : 🔴⚫️🦅🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #Ligue1 | ◉ INEOS fonce sur Graham Potter, libre depuis son départ de Chelsea. ◉ Deux rendez-vous ont déjà eu lieu entre les parties. ◉ Potter est réceptif au projet niçois mais n’a pris encore aucune décision.https://t.co/AlalpTgjuX pic.twitter.com/bHlZaRCo00 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) May 17, 2023

Selon Footmercato, la priorité serait bien Graham Potter, qui a l’avantage d’être sans club. Le média spécialisé précise même que « les deux parties se sont déjà rencontrées à deux reprises et que Potter serait réceptif à l’intérêt des Aiglons. Sur le papier, cette option a tout pour plaire. (…)S’il a échoué à Londres à cause d’un contexte trop compliqué, Potter avait séduit tout son monde à Brighton avec un jeu plutôt léché. À Nice, l’Anglais aurait moins de pression qu’à Chelsea pour démontrer toutes ses qualités. » A suivre !