Comme tous les soirs, FCM vous propose les infos et rumeurs mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, LOSC, OGC Nice, AS Monaco…) Au programme ce jeudi : Nice est en feu, Lyon se sépare d’un défenseur, Lille est toujours à l’affût sur un joueur suivi par l’OM

MERCATO CONCURRENTS OM : NICE SUR LE POINT DE SIGNER UNE 7E RECRUE ?

L’OGC Nice ne s’arrête plus. Après avoir enregistré les arrivées de plusieurs renforts depuis le début du mercato, les Aiglons s’attaquent désormais à Alexis Beka Beka, auteur de bonnes performances pendant les Jeux Olympiques.

Après avoir réussi ses Jeux Olympiques, Alexis Beka Beka aurait tapé dans l’œil de l’OGC Nice. À en croire les informations de L’Équipe, le milieu de terrain du SM Caen serait même sur le point d’être transféré chez le club azuréen. À seulement 20 ans, il faisait partie de la liste de Sylvain Ripoll pour disputer les Jeux Olympiques de Tokyo avec l’équipe de France. Lors de la compétition, il est entré en jeu à deux reprises et a connu une titularisation face au Japon.

BEKA BEKA 7E RECRUE NIÇOISE ?

Toujours d’après les informations du quotidien sportif, l’OGC Nice ne serait pas le seul club intéressé par le profil du milieu de terrain caennais. Toutefois, les dirigeants niçois auraient de l’avance dans le dossier puisqu’ils discutent activement avec les dirigeants du SM Caen. De plus, le principal intéressé aurait donné sa préférence aux Aiglons. En cas d’accord entre les deux clubs, Alexis Beka Beka deviendrait la septième recrue estivale de l’OGC Nice après Calvin Stengs, Justin Kluivert, Pablo Rosario, Mario Lemina, Melvin Bard et Jean-Clair Todibo.

INFO L’ÉQUIPE. Après des Jeux Olympiques réussis, le milieu de Caen Alexis Beka Beka devrait être transféré à Nice https://t.co/TxpuJ8QhVB pic.twitter.com/1hrENroNjB — L’ÉQUIPE (@lequipe) July 29, 2021

MERCATO CONCURRENTS OM : LYON SE SÉPARE D’UN DÉFENSEUR !

Prêté à Fulham la saison dernière, Joachim Andersen a officiellement quitté Lyon. Le défenseur central danois s’engage avec Crystal Palace pour un montant de 17,5 millions d’euros.

La nouvelle était dans l’air depuis quelques jours, c’est désormais officiel ! Joachim Andersen n’est plus un joueur de Lyon. Après avoir rejoint le club rhodanien à l’été 2019 en provenance de la Sampdoria pour un montant de 24 millions d’euros, il s’est officiellement engagé avec Crystal Palace pour un montant avoisinant 17,5 millions d’euros. À travers un communiqué, Lyon a précisé que des bonus de 2,5 millions d’euros et 12,5% à la revente pourront s’ajouter à cette somme.

ANDERSEN EN DIFFICULTÉ ?

En manque de temps de jeu du côté de Lyon, Joachim Andersen a donc pris la décision de partir cet été. En deux saisons, le défenseur central danois a disputé 35 rencontres sous la tunique des Gones. Pour bénéficier de plus de temps de jeu, il avait déjà été prêté du côté de la Premier League à Fulham, pour un montant d’1 million d’euros. Face au prix élevé que réclamait Lyon, Fulham n’a entrepris aucune démarche pour le conserver. C’est donc Crystal Palace qui a saisi l’opportunité menant au défenseur de 25 ans. Reste à savoir s’il parviendra à s’acclimater là-bas.

🔴 OFFICIEL ! Joachim Andersen quitte l’OL et rejoint Crystal Palace jusqu’en 2026 ! pic.twitter.com/Xuca7azivF — Actu Foot (@ActuFoot_) July 28, 2021

MERCATO CONCURRENTS OM : LE LOSC À L’AFFÛT DANS LE DOSSIER ADLI ?

Ciblé depuis plusieurs mois par l’OM, Amine Adli serait toujours dans les petits papiers de Lille. Après une saison brillante, il avait fait savoir aux dirigeants de Toulouse qu’il ne prolongera pas son contrat.

Après avoir réalisé un dernier exercice convaincant du côté de Toulouse en Ligue 2, Amine Adli se dirige vers un départ. Sous contrat jusqu’en 2022, l’attaquant ne souhaite pas prolonger son contrat avec le club de la ville rose et l’a fait savoir à son président Damien Comoli, il y a quelques semaines. Capable d’évoluer dans l’axe comme sur un côté, Amine Adli a inscrit 8 buts et a adressé 7 passes décisives la saison dernière en Ligue 2.

« Une possibilité pour qu’il prolonge ? Non ça fait longtemps que je n’y crois plus. J’ai dû avoir une douzaine de discussions avec Adli… Quand un joueur ne veut pas, il ne veut pas. Il va partir parce qu’il ne veut pas rester. Il partira cet été. Il ne partira pas libre dans un an ce n’est pas notre intérêt ni le sien. Je ne le vois pas rester avec le plus petit salaire du club, ce serait une erreur stratégique de sa part ». Damien Comolli (président de Toulouse) – Source : RMC (21/07/2021)

LILLE À L’AFFÛT SUR ADLI

Toutefois, même si l’OM cible son profil depuis plusieurs mois, le club phocéen n’est pas seul sur ce dossier. Après la concurrence de l’AC Milan, le LOSC serait également entré dans la danse. À en croire les informations de Foot Mercato, le champion de France souhaiterait profiter de la situation pour le récupérer. Reste à savoir quelle option privilégiera Amine Adli. Toulouse pourrait accepter de le céder pour un montant avoisinant les 7 millions d’euros.