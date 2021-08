FCM vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (LOSC, Stade Rennais, Lyon, AS Monaco, OGC Nice…) Ce mardi, on apprend que Nice et Monaco souhaiteraient rapatrier Samuel Umtiti !

En grande difficulté du côté du FC Barcelone, Samuel Umtiti est poussé vers la sortie par ses dirigeants ces dernières semaines. Sous contrat avec le club catalan jusqu’en 2023, l’avenir du défenseur central français semble s’écrire loin de Barcelone. Après avoir pris part au Trophée Joan Gamper face à la Juventus, il a même été sifflé par quelques supporters. À en croire les informations de Sport, les dirigeants barcelonais veulent s’occuper de son départ cette semaine.

Un duel Nice – Monaco pour Umtiti ?

Toujours selon les informations de Sport, les dirigeants du FC Barcelone disposeraient de trois offres pour Samuel Umtiti. Un temps annoncé à l’OM, ce serait finalement l’OGC Nice et l’AS Monaco qui aimeraient relancer le champion du monde tricolore. Toutefois, les deux clubs seraient en concurrence avec Besiktas. Toujours selon le quotidien espagnol, le club turc est grandement intéressé par Samuel Umtiti. À tel point qu’il pourrait prendre en charge une grande partie de son salaire la saison prochaine. Affaire à suivre dans les prochains jours…