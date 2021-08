Comme tous les soirs, FCM vous propose les infos et rumeurs mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, LOSC, OGC Nice, AS Monaco…) Au programme ce vendredi : Nice intéressé par un ancien lyonnais, Lyon sur un joueur du PSG, un départ à Monaco

MERCATO CONCURRENTS OM : NICE À L’AFFÛT SUR UN ANCIEN JOUEUR LYONNAIS !

Ce vendredi, on apprend que l'OGC Nice pisterait Jordan Ferri pour renforcer son effectif cet été.

Très actif sur le marché des transferts depuis son ouverture, l’OGC Nice ne semble pas avoir terminé son recrutement. Avec Christopher Galtier sur le banc, les Aiglons se veulent ambitieux et ont enregistré des renforts à tous les postes. La plupart des joueurs recrutés jusqu’à présent sont globalement jeunes. Toutefois, Nice souhaiterait désormais se tourner vers des profils plus expérimentés pour encadrer l’effectif niçois.

JORDAN FERRI DANS LE VISEUR DE NICE ?

À en croire les informations révélées par L’Equipe et France Bleu Hérault, l’OGC Nice serait très intéressé par le profil de Jordan Ferri. Toutefois, les Aiglons n’auraient pas encore formulé d’offre pour l’ancien milieu de terrain lyonnais. À Montpellier depuis 2019, Jordan Ferri pourrait déjà plier bagages. En effet, le club montpelliérain ne serait pas contre un départ de son joueur. Dans le besoin de soulager ses finances, le départ de Jordan Ferri permettrait à Montpellier de se séparer de l’un des plus gros salaires de son effectif. Reste à savoir si Nice compte aller plus loin dans les négociations.

MERCATO CONCURRENTS OM : LYON INTÉRESSÉ PAR UN JOUEUR DU PSG ?

Ce vendredi, on apprend que l'Olympique Lyonnais aurait manifesté son intérêt pour Layvin Kurzawa.

Le mercato s’accélère du côté de Lyon. Alors que les Gones auraient un accord avec Xherdan Shaqiri, ils seraient désormais à la recherche d’un latéral gauche pour devenir la doublure de Maxwel Cornet. En effet, le latéral gauche pourrait même partir puisque Burnley et le Hertha Berlin sont intéressés par son profil. Après avoir déjà enregistré le départ de Melvin Bard du côté de Nice, Lyon est donc à la recherche d’un latéral gauche.

LYON LORGNE SUR LAYVIN KURZAWA

À en croire les informations révélées par L’Equipe, l’Olympique Lyonnais serait très intéressé par le profil de Layvin Kurzawa. Barré par le retour de Juan Bernat, le latéral gauche parisien pourrait être poussé vers la sortie d’ici les prochains jours. Toutefois, le dossier semble complexe puisque les finances du club lyonnais sont limitées et Layvin Kurzawa se sentirait bien du côté de Paris. À l’heure actuelle, les Gones n’ont toujours pas formulé d’offre pour tenter de s’attacher les services de l’international tricolore. Reste à savoir s’ils passeront à l’action rapidement.

MERCATO CONCURRENTS OM : MONACO SE SÉPARE D’UN JOUEUR !

Ce vendredi, l'AS Monaco se séparer de Giulian Biancone qui s'est officiellement engagé du côté de Troyes.

Très actif sur le marché des transferts, l’AS Monaco poursuit son mercato. Après avoir dernièrement enregistré l’arrivée de Myron Boadu dans son effectif, les Monégasques se séparent d’un autre joueur. Après avoir vu partir des joueurs comme Stevan Jovetic, Fodé Ballo Touré, Benjamin Henrichs ou Henry Onyekuru, c’est désormais un joueur plus jeune qui quitte le Rocher.

GIULIAN BIANCONE TRANSFÉRÉ À TROYES

La nouvelle était dans l’air, c’est désormais officiel. L’AS Monaco se sépare de Giulian Biancone qui rejoint Troyes. En effet, le latéral droit a paraphé un contrat de 5 ans chez le promu troyen. Formé à l’AS Monaco, Giulian Biancone n’a jamais réellement eu sa chance en Principauté. En effet, il n’a disputé que 7 rencontres toutes compétitions confondues sous la tunique monégasque. Pendant deux saisons d’affilées, l’AS Monaco l’avait prêté au Cercle Bruges pour qu’il engrange du temps de jeu. Une expérience dans laquelle il a pu s’épanouir et qui lui a permis de gagner de l’expérience sur le terrain. Le transfert serait de 2,5 millions d’euros.