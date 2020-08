Mercato concurrents OM : Nice négocie le transfert d’un international algérien ?

FCMarseille vous propose le mercato des concurrents de l’OM. Très actifs depuis le début du mercato, l’OGC Nice ne veut pas s’arrêter en si bon chemin. Le GYM a tenté de faire venir Aissa Mandi.

Défenseur international Algérien, Aissa Mandi (28 ans) est dans le viseur de l’OGC Nice. Le club entraîné par Patrick Vieira désire renforcer sa défense et a coché le nom de l’ancien joueur du Stade de Reims. Mais les négociations avec le Bétis Séville s’annoncent compliquée.

UNE PREMIÈRE OFFRE REFUSÉE pour mandi…

Selon Mundo Deportivo, l’OGC Nice a fourni une première offre (dont la date et le montant n’ont pas fuité) aux dirigeants espagnols qui l’ont refusé. Nice pourrait revenir à la charge dans les prochains jours avec une offre revue à la hausse… Mais raisonnablement ! En effet, Aissa Mandi n’a plus qu’un an de contrat avec les « Béticos ». Nice ne fera sans doute pas de folies pour lui.