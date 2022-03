Mercato concurrents OM : Nice pourrait vendre (chèrement) ses deux pépites ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (Lyon, AS Monaco, LOSC, Rennes, Nice, PSG…). Nice va devoir batailler et surtout accrocher une qualification en Ligue des Champions pour conserver ses talents.

Interrogé sur RMC, Julien Fournier a reconnu que Nice ne pourra pas éternellement garder ses deux jeunes talents Khephren Thuram et Amine Gouiri. Cependant, le directeur sportif du club azuréen espère pouvoir les garder au delà du prochain mercato surtout si Christophe Galtier arrive à se qualifier pour la Ligue des Champions…

Bien sûr que s’ils continuent leur progression, ils rejoindront un grand club européen — Fournier

« Je ne sais pas répondre à ces questions car elles sont tellement éloignées de notre quotidien aujourd’hui. Ces garçons, mais j’en vois d’autres comme Jean-Clair Todibo, sont des joueurs de grande qualité mais qui ont la tête sur les épaules. Ils savent qu’ils sont dans un club qui va leur permettre de se développer et qui est compétitif. Bien sûr que s’ils continuent leur progression, ils rejoindront un grand club européen et c’est tout le mal que je leur souhaite. Il y a une réalité économique mais aussi une réalité sportive. Je crois que ces joueurs sentent qu’ils sont dans un club ambitieux sportivement et un club sérieux. Je ne pense pas qu’à court terme, ils aient envie ni intérêt à aller ailleurs ». Julien Fournier – source : RMC (03/03/2022)