Mercato concurrents OM : Nice réalise un dernier coup !

En conflit avec son club depuis ses déclarations fracassantes, Jeff Reine-Adélaïde (22 ans) a refusé de rejoindre le Hertha Berlin. Le milieu de terrain s’est finalement engagé avec l’OGC Nice dans le cadre d’un prêt avec une option d’achat fixée à 25 millions d’euros. Lyon avait pourtant un accord bien plus intéressant financièrement avec le Hertha Berlin (un transfert sec avoisinant les 30 millions d’euros).

Jeff Reine-Adélaïde finalement à Nice !

« Il doit y avoir des échanges avec le club. Le discours de l’Olympique Lyonnais et le mien ne sont plus en adéquation, donc il doit y avoir des discussions pour parler d’un éventuel départ. Je ne vois pas forcément mon avenir proche à Lyon. Ma progression est arrêtée depuis un moment et il faut qu’on trouve une solution. J’ai besoin d’avancer ».

Jeff Reine-Adélaïde – source : L’Equipe (01/09/2020)