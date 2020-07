Mercato Concurrents OM : Nice recrute un joyau de Lyon, un départ à l’ASSE, un ancien du PSG dans le viseur de Monaco…

Mercato Concurrent OM : Nice pique à Lyon l’un de ses joyaux…

L’Olympique Lyonnais perd un joueur majeur sorti de son centre de formation. Alors qu’il n’a joué que 5 rencontres toutes compétitions confondues avec l’OL cette saison, Amine Gouiri devrait rejoindre l’OGC Nice afin de s’imposer dans le groupe professionnel des Aiglons et pouvoir obtenir plus de temps de jeu…

En août 2018, Amine Gouiri était victime d’une grave blessure à l’entraînement avec l’équipe réserve. Absence de six mois pour une rupture isolée du ligament croisé antéro-interne du genou gauche. Au retour de sa blessure, le jeune attaquant a toujours persévérer afin de s’imposer au sein de groupe professionnel lyonnais. Cette saison fut un désastre pour lui, seulement 5 rencontres de jouées toutes compétitions confondues. Un départ était inévitable…

5e recrue pour l’OGC Nice

Le jeune attaquant formé à Lyon, très apprécié de ses supporters, signe à Nice pour un montant d’environ 7 millions d’euros. Lyon aurait également obtenu un intéressement de 15% sur la plus-value d’un éventuel transfert. Et à un an de la fin de son contrat en juin 2021 il devient la 5ème recrue des niçois…

Une équipe qui se renforce rapidement et pourrait causer des problèmes supplémentaires l’an prochain à l’OM…

Très heureux de vous annoncer que je fais désormais partie de la famille @ogcnice Une nouvelle aventure commence pour moi et c’est avec beaucoup de fierté que je porterai ce maillot rouge et noir ! ISSA NISSA 🔴⚫️🦅 pic.twitter.com/ZF8ZSiojLo — Amine Gouiri (@aminegouiri) July 1, 2020

Mercato Concurrent OM : Encore un départ à l’ASSE !

L’ASSE vient d’officialiser le départ d’un de ses joueurs. Les Verts ont terminé à la 17e place du championnat cette saison. Et afin de combler leur déficit la formation de Claude Puel devra dégraisser son effectif…

Un départ à 3,5 millions d’euros

Après l’officialisation du départ de Franck Honorat vert Brest pour 5 millions d’euros. l’ASSE vient de perdre un nouveau joueur : Vagner Dias. C’est désormais officiel, l’attaquant cap-verdien de 24 s’est engagé quatre ans avec le FC Metz. L’ASSE s’est mis d’accord avec Metz pour une indemnité de transfert d’environ 3 millions d’euros plus d’éventuels bonus. Convoité également par Brest et Nîmes, l’attaquant a inscrit 8 buts et délivrés 3 passes décisives la saison passée avec Nancy avant de se blesser gravement au pied gauche fin novembre…

🆕 Vagner est désormais Grenat ! ✍️ L’attaquant s’est engagé pour quatre saisons et est désormais lié avec le club à la Croix de Lorraine jusqu’en juin 2024. 💬 « Je suis vraiment très heureux d’être ici »👇 — FC Metz ☨ (@FCMetz) July 2, 2020

Mercato Concurrent OM : Un ancien joueur controversé du PSG vers l’ASM ?

L’AS Monaco, qui dispose d’un nouveau directeur sportif, serait intéressé par Serge Aurier. Le défenseur ivoirien pourrait faire son retour en France, trois ans après son départ de Paris Saint-Germain…

Paul Mitchell voudrait l’attirer dans ses rangs

Selon Sky Sports, l’AS Monaco serait très intéresser par le profil de Serge Aurier. Le défenseur de Tottenham est supervisé par Paul Mitchell, le nouveau directeur sportif de l’ASM. Ce dernier occupait un poste de recruteur chez les Spurs entre 2014 et 2016. L’ancien joueur du PSG est toujours sous contrat avec Tottenham jusqu’en 2022. Sous les ordres de José Mourinho, Aurier est redevenu un élément important de l’effectif des Spurs. L’Ivoirien a participé à 35 matches cette saison, le joueur a marqué deux buts et délivré 8 passes décisives. Serge Aurier a quitté le Paris Saint-Germain en 2017 pour une somme d’environ 25 millions d’euros. Il pourrait débuter la rencontre ce soir pour le déplacement de Tottenham sur le terrain de Sheffield United (19H).