Mercato concurrents OM : Nice tente un gros coup avec un buteur (très convoité) de 21 ans !

En effet selon TyC Sports, Nice est dans la course pour le recrutement du buteur Julian Alvarez. L’attaquant de 21 ans jouit d’une grosse réputation en argentin ou il a empilé 24 buts et 15 passes décisives lors de la dernière saison de Superliga. Reste à savoir si l’OGCN et son propriétaire INEOS vont s’aligner sur les demandes du club argentin, à savoir sa clause libératoire de 20M€ ?

Nice veut Julian Alvarez !

Au delà du montant, Nice doit aussi faire avec la concurrence de plusieurs clubs italiens : la Fiorentina, Naples et l’Atalanta. Si Galtier hérite de ce jeune et talentueux buteur, l’ambition des Aiglons sera conséquente. Pour rappel, Nice est second de Ligue 1 à égalité de point avec l’OM mais avec un match en plus…

Julian #Alvarez 🇦🇷 (‘00) / River Plate 🇦🇷 Le Gym devrait faire une offre pour le jeune attaquant international 🇦🇷 convoité par de nombreux clubs en Europe ! 🔥 Comment ne pas être excité par la possibilité de faire venir ce phénomène ? 💦🍆 Rt appréciés ! 🙌#OGCNice pic.twitter.com/rRQrrRDYSP — NaninhoJR (@NaninhoJr06) January 13, 2022

Alvarez associé à l’OM en novembre dernier…

Le nom de Julian Alvarez a été associé à celui de l’OM en novembre dernier. Pisté par les plus grands clubs européens, la jeune pépite de River Plate Julian Alvarez n’en finit plus de briller avec son club de Buenos Aires. récemment le quotidien argentin La Nacion révélait un intérêt de l’Olympique de Marseille pour ce jeune crack argentin.

Ce mardi, le journaliste argentin Ignazio Genuardi avait lui aussi confirmé cet intérêt : « Marseille fait partie des nombreux clubs qui suivent les prestations de l’Argentin Julian Alvarez (River Plate). Alors que la Fiorentina a d’ores et déjà transmis une offre, la Juventus Turin envisage de s’aligner sur sa clause libératoire », indiquait ainsi le journaliste.